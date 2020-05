Eýran Wenesuala barýan nebit daşaýjy gämilere päsgel berise 'berk jogap' berjegini ABŞ duýdurdy

Eýran Birleşen Ştatlardan Wenesuela tarap nebit alyp barýan bäş gämisi babatynda Karib deňzinde 'galtamançylyk' etmezligi talap etdi.

Bu gämili ýagdaý ABŞ-nyň ýokary derejeli resmisiniň Eýranyň krizisi başdan geçirýän Wenesuela nebit eltmegi babatynda çärelere seredilýändigini geçen hepdede Reuters agentligine aýtmagynyň yzýany ýüze çykdy.

17-nji maýda BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterrese ýollan hatynda Eýranyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarif ABŞ duýduryş berip, "Eýranyň Wenesuela nebit eltmegine goşulyşmak üçin Karib deňzine goşun ibermekden saklanmaga çagyrdy.

ABŞ-nyň birtaraplaýyn girizen sanksiýalary Eýranyň we Wenesuelanyň nebit we beýleki pudaklaryna zarba uryp, Eýrany nagt puldan mahrum etdi we Wenesuelanyň dolandyryş krizisini başdan geçirýän ykdysadyýetine basyş etdi.

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Wenesuela boýunça geňeşçisi Wenesuelanyň ejir çekýän energiýa pudagyny goldamak üçin Eýran bilen altyn bilen hasaplaşýandygyny geçen hepdede çak etdi. Eýranyň bäş gämisiniň alyp barýan nebitiniň bahasy azyndan $45.5 milliona barabar.