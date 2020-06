ABŞ Moskwany Liwiýa uçar geçirmekde aýyplandan soň, Russiýa Siriýa söweş uçarlarynyň “ikinji tapgyryny” iberýär

ABŞ harby güýçleri Moskwany Liwiýa söweş uçar geçirmek üçin Siriýadan peýdalanmakda aýyplamagyndan birnäçe gün soň, Russiýa has köp MiG-29 söweş uçarynyň Siriýa gowşurylandygyny tassyklady.

Russiýanyň Damaskdaky ilçihanasy 3-nji iýunda “goranyş hymatdaşlygynyň çäginde” ösen Mig-29 söweş uçarlarynyň Siriýa goşunyna gowşurylandygyny hem-de olaryň eýýäm uçuş missiýalaryny amala aşyrýandyklaryny aýtdy.

30-njy maýda Siriýanyň SANA habar agentligi günbatar Latakiýadaky Hmeimim rus howa bazasynda “ösen we döwrebaplaşdyrylan MiG-29 söweş uçarlaryny” gowşurmak dabarasynyň geçirilendigini we 1-nji iýunda başlap uçarlaryň Siriýanyň howa giňişliginde uçuş missiýalaryna başlaýandygyny habar berdi.

Howa güýçleri bilen Siriýanyň hökümetini we prezident Başar al-Assady goldap gelýän Russiýa, Günbatar ýurtlary, BMG derňewçileri we hukuk toparlary tarapyndan ýurduň dokuz ýyllyk raýat urşunda parahat ilaty bombalamakda we uruş jenaýatlarynda aýyplanýar.