Туркменские имамы проповедуют по книге бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова

Творчество Гурбангулы Бердымухамедова добралось и до туркменских мечетей. Имамы в мечетях пропагандируют ислам наравне с туркменскими устоями, так называемым «туркменчилик».

На праздничной молитве в мечети Хезрети Омар в честь окончания святого месяца Рамадан 2 мая муфтий Туркменистана перед началом намаза прочитал лекцию по книге Гурбангулы Бердымухамедова. По сообщению государственных СМИ, аналогичные лекции были прочитаны во всех региональных мечетях. Наблюдатели оценивают такой шаг туркменского духовенства, как ещё одно доказательство смешения исламской религии в государственную политику, а также придания равного значения исламу и туркменским устоям.

В видеорепортаже, снятом в мечети Хезрети Омар и показанном в эфире государственного телевидения, муфтий Туркменистана в проповеди перед совершением праздничного намаза прочитал отрывки из новой книги, написанной, как считается, председателем Халк Маслахаты, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, которая называется «Смысл моей жизни» (в оригинале – «Ömrümiň manysy»). Как было сообщено в информационной программе «Ватан» государственного телевидения, такие лекции были прочтены и в мечетях других регионов страны.

Таким образом, в мусульманских храмах Туркменистана, которые раньше были известны тем, что на их стенах были написаны строки из книги первого президента Сапармурада Ниязова «Рахнама», теперь зазвучали цитаты из книги второго президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Главный муфтий Туркменистана, обращаясь к собравшимся на праздничный намаз, заявил, что в книге Бердымухамедова объяснены принципы ислама и туркменские устои, которые особенно полезны для туркменской молодёжи. То, что глава туркменского духовенства, стоя у алтаря главной мечети страны, смешал религиозную проповедь с туркменскими устоями, по мнению наблюдателей, указывает на то, что в Туркменистане национальным традициям придают равнозначную с исламской религией важность.

Эксперт по Центральной Азии Брюс Панниер в интервью Радио Азатлык 3 мая назвал лекции по книге Бердымухамдова в туркменских мечетях являются неприкрытой попыткой поставить его творчество на один уровень со священным для мусульман писанием.

Вместе с тем, говорит эксперт, такой шаг может разгневать исламское духовенство в других мусульманских странах.

«Они хотят сказать, что он не просто Аркадаг. Он не просто бывший президент Туркменистана. Может он и не равный Аллаху по значимости, но по сравнению с другими смертными, он некто, близкий к Аллаху», говорит Панниер.

Эксперт назвал происходящее в туркменских мечетях «клоунадой».

В беседе с Азатлыком Панниер напомнил, что со времени появления исламской религии религиозное духовенство часто, если не всегда, проповедовало среди мусульман необходимость подчиняться воле правителей, уважать и следовать за ними, и это считалось приемлемым для мусульман правилом. Но если книги правителя ставятся на один уровень со священным писанием, это может оказаться «переходом за красную черту».

«Но, если заступить за красную черту, я считаю, и по-моему ни я один так думаю, если выходить за рамки, ставя слова президента на один уровень со словами пророка Мухаммеда или писаниями Корана, это может оказаться очень опасным шагом», говорит Панниер.

Пропаганда так называемого «туркменчилик» – туркменских устоев и традиций среди населения не новое для Туркменистана явление. «Туркменчилик» давно занимает особое место в официальной риторике. Но с проповедованием этого самого «туркменчилик» в мечетях страны туркменские власти, по мнению наблюдателей, вывели государственную пропаганду туркменских национальных устоев на новый уровень.

Гурбангулы Бердымухамедов, в 2019 году отметивший возраст пророка, до этого любил отмечать свои дни рождения помпезными вечеринками, например, с участием американской поп-звезды Дженифер Лопез

Читайте также на туркменском

Уважаемый читатель, если Вы хотите связаться с Радио Азатлык, самый безопасный способ сделать это, мессенджеры Telegram и WhatsApp. Наши телефоны +420 724 168 989 и +420 773 797 383. В Туркменистане они работают черезVPN. Здесь можно скачать наш бесплатный VPN Psiphon 3дляAndroid телефонов и устройств.