Donetskdäki, Harkowdaky söweşler dowam edýär; Moskwa Krym partlamalaryndan biynjalyk bolýar

Rus goşunlary gündogar Donetsk sebitinde öňe süýjek bolup, Harkow sebitindäki ilatly ýerleri oka tutdy diýip, ukrain goşuny 17-nji awgustda aýtdy. Russiýa bolsa, Kiýewiň bu hadysada öz jogapkärçiligini ýaňzytmagynyň arasynda, basyp alan Krym adasyndaky harby bazasynda bolan partlamalary zyýankeşlik bilen düşündirmäge çalyşdy.

Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň baş ştaby rus güýçleriniň Harkow sebitindäki Stariý Saltiwiň we Mospanowoýyň golaýyna howa we artilleriýa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Mundan başga, ruslaryň söweşiň dowam edýän ýeri bolan Lebýaže we Bazaliýiwka töwereklerine hem hüjüm edendigi aýdylýar.

Donetskde söweşýän rus goşunlary Bohorodyçne şäheriniň golaýynda öňe süýşmäge synanyşdylar, ýöne yza çekilmäge mejbur boldular diýip, baş ştab aýtdy. Şol bir wagtda, Mazaniwka we Nowodmitriwka töwereklerindäki söweş dowam edýär.

Ukrain harbylarynyň pikiriçe, Kramatorsk we Awdiýiwka ugurlaryndaky taktiki pozisiýalaryny gowulandyrmaga synanyşyp, ruslar öz hüjümlerini Bagmut we Nowopawliw ugurlaryna gönükdirýärler.

Donetsk sebitiniň häkimi Pawlo Kirilenko 17-nji awgustda bu sebitde soňky 24 sagadyň dowamynda atylan rus toplary netijesinde iki parahat ýaşaýjynyň ölendigini, ýedi adamyň bolsa ýaralanandygyny aýtdy.

Russiýanyň Goranmak ministrligi 16-njy awgustda anneksiýa edilen Krymdaky ok-däri ammarynda bolan partlamada azyndan iki adamyň ýaralanandygyny, bu hadysanyň golaýda ýaşaýan müňlerçe ýaşaýjynyň ewakuasiýa edilmegine sebäp bolandygyny aýtdy.

Ministrlik bu partlamany zyýankeşlik bilen düşündirdi, bu Ukraina wepaly ýaragly toparlaryň Moskwanyň gözegçiligi astyndaky harby logistika we üpjünçilik desgalaryna ýetirýän zyýanynyň örän seýrek ýagdaýda tassyklanmagy boldy.

Ukrain resmileri bu hadysalaryň jogapkärçiligini aç-açan ýa-da gös-göni öz üstlerine almakdan saklandylar, ýöne olaryň käbiri bu işde Kiýewiň eliniň bardygyny ýaňzytdy.

2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan basylyp alnan we anneksiýa edilen Krym halkara derejesinde häzirem Ukrainanyň territoriýasy hasaplanylýar, emma Moskwa ýarymada edilen islendik hüjüm üçin berk öç aljakdygyny aýtdy.

Prezident Wolodymyr Zelenski bu partlamalardan soň, 16-njy awgustda eden gijeki ýüzlenmesinde basylyp alnan ýerlerde ýaşaýan ukrainalylaryň Krymdaky rus goşunynyň harby desgalaryndan daşrakda durmaklaryna çagyrdy.

"Biz her gün we her gije basybalyjylar tarapyndan basylyp alnan sebitlerde bolýan partlamalar barada berilýän täze habarlary görýäris" diýip, Zelenski gürrüňi edilýän partlamalaryň jogapkärçiligini gönüläp boýun almazdan aýtdy.

Ol partlamalaryň dürli sebäpler esasynda, şol sanda ukypsyzlyk, iş başarnyksyzlyk sebäpli hem bolup biljekdigini aýtdy.

"Emma olaryň ählisi - basyp alyjylaryň maddy-tehniki üpjünçiliginiň, ok-därileriniň, harby we beýleki enjamlarynyň, serkerdelik postlarynyň ýok edilmegi biziň halkymyzyň janynyň halas bolmagyna hyzmat edýär" diýip, Zelenski sözüniň üstüni ýetirdi.

Angliýanyň Goranmak ministrligi gündelik aňtaw maglumatynda aýdylmagyna görä, partlamalaryň sebäbi näbelli bolmagynda galsa-da, bu wakalar Russiýanyň serkerdeleriniň arasynda basylyp alnan Krymdaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşmagy bilen bagly aladalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolana çalym edýär. Sebäbi bu sebit Ukrainanyň basylyp alynmagy üçin tyldaky baza hökmünde ulanylýar.

Zelenskiniň ýokary derejeli kömekçisi Mihailo Podolýak twitterde soňky partlamalaryň "Ruslar tarapyndan basylyp alnan Krymyň ammarlardan, partlamalardan durýandygyny we basybalyjylar, ogrylar üçin ölüm howpunyň ýokarydygyny" ýatladandygyny aýtdy.

"Ogurlanan zatlar abadançylyk getirmeýär" diýip, Podolýak soň ukrain telewideniýesine aýtdy.

Bu hadysalar Russiýanyň Krymyň günbatar etrabynda ýerleşýän “Saki” howa bazasynda bolan we bir topar söweş uçaryny hatardan çykaran partlamalar tapgyryndan bir hepde çemesi soň boldy. Russiýa “Sakide” bolan partlamalaryň sebäbini düşündirip bilmedi.

Hemra suratlarynyň bazada bolan uly weýrançylygy görkezýändigine garamazdan, bu partlamalara nämäniň sebäp bolandygy barada hiç bir tassyknama ýok.