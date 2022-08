Täjigistan we Russiýa harby hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maslahat etdiler

Täjigistan we Russiýa Owganystandaky terrorçylaryň güýçlenmeginiň fonunda harby hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň apparatynyň metbugat gullugy aýtdy.

Russiýa Federasiýasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Nikolaý Patruşewiň täjigistanly kärdeşi Nasrullo Mahmudzoda bilen geçiren duşuşygy Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) agza döwletleriniň howpsuzlyk geňeşleriniň sekretarlarynyň onýedinji ýyllyk ýygnagynyň öňüsyrasynda Daşkentde boldy. ŞHG-nyň maslahaty 19-njy awgustda meýilleşdirilýär.

“Owganystandaky ýagdaýa aýratyn üns berilýär. Taraplar ynsanperwerlik we ykdysady krizisiň çuňlaşmagyna we terrorçy toparlaryň bu ýurtda alyp barýan işleriniň işjeňleşmegine alada bildirip, Russiýa bilen Täjigistanyň terrorçylyga garşy ugurda we harby howpsuzlyk pudagynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak meýilnamalaryny beýan etdiler" diýlip, maglumatda aýdyldy.

Nikolaý Patruşew bilen Nasrullo Mahmudzodanyň arasyndaky duşuşykda Ukrainadaky, Donetsk we Luhansk Halk Respublikalary diýlip atlandyrylýan sebitlerdäki ýagdaýlarda durup geçdiler.

“Mundan başga-da, Patruşew we Mahmudzoda rus-täjik gatnaşyklarynyň ikitaraplaýyn meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar, dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ösüş dinamikasyny bellediler"-diýip, Russiýa Federasiýasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň metbugat gullugy habar berýär.

Bu aralykda, Täjigistanda ýerleşýän 201-nji rus harby bazasynyň uçarlara garşy ýaragly söweşijileri Täjigistanda geçirilen söweş türgenleşiginde emeli duşmanyň harby dronlarynyň hüjümlerine gaýtargy berdiler diýip, Merkezi Harby okrugynyň metbugat gullugyna salgylanyp, Interfaks habar berdi.

201-nji harby bazasy - Russiýanyň öz serhetlerinden daşardaky iň uly harby desgasy bolup, Duşanbede we Bohtarda ýerleşýär. Interfaksyň bellemegine görä, onuň düzümine motorly ok atyjy, tank, artilleriýa, aňtaw, howa gorag, howadan goranyş we aragatnaşyk bölümleri girýär.