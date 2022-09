RBK-Ukraina: Russiýa "Azow” serkerdelerini Wiktor Medwedçuk bilen çalyşdy

Mariupolda "Azowstal" zawodyny goran ukrain harbylarynyň birnäçesi rus ýesirliginden boşadyldy. Olaryň arasynda "Azow“ polkunyň serkerdesi Denis Prokopenko we onuň orunbasary Swýatoslaw Palamar, gabalan zawodda düşüren suratlary we ok astynda "Kaluş Orkestra” atly ukrain topparynyň "Stefania" aýdymyny aýdyp meşhur bolan "Azow” söweşijisi Dmitriý Kozatskiý, Mariupol patrul polisiýasynyň başlygy Mihail Werşinin, lukman we "Azow“ söweşijisi Ýekaterina Polişçuk, 36-njy brigadanyň uly seržanty Mihail Dianow dagy bar.

"RB-Ukraina" neşiri "azowçylaryň" boşadylmagynyň Russiýa bilen uruş ýesirleriniň alyş-çalşygynyň çäginde bolup geçendigini we Ukrainanyň bu adamlaryň deregine Wladimir Putiniň aşnasyny we "Oppozisiýa platformasy - Durmuş üçin" atly ukrain oppozisiýa partiýasynyň ýolbaşçylarynyň birini, Wiktor Medwedçugy berendigini öňe sürýär. Medwedçuk Ukrainada dönüklikde aýyplanyp tussag edilipdi.

Bu alyş-çalşygyň başga jikme-jiklikleri aýdylmaýar.