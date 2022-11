Hersonda uruş jenaýatlarynyň üsti açyldy, gündogar we günorta Ukrainada gazaply söweş barýar

Rus goşunlarynyň çekileninden soň Hersonda uruş jenaýatlarynyň täze subutnamalarynyň üsti açylmagy bilen, Ukrainanyň gündogaryndaky we günortasyndaky gazaply söweşler dowam edýär, Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenski we harby ýolbaşçylar, minalaryň we şübheli duzaklaryň asuda adamlary öldürmek we maýyp etmek gorkular sebäpli, azat edilen sebitde komendant sagadynyň saklanyp galýandygyny aýtdylar.

Zelenski ukrain derňewçileriniň rus basybalyjylygyndan azat edilen ýerlerde uruş jenaýatynyň ýüzlerçe subutnamasynyň üstüni açandygyny aýtdy.

Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň baş ştaby Donetsk we Luhansk sebitlerinde, gündogar frontdaky gazaply söweşleriň dowam edýändigini habar berdiler.

Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň günorta serkerdeligi 14-nji noýabrda rus güýçleriniň Dniepriň sag kenarynda, hatda Herson şäheri azat edileninden soň hem, basybalyjylardan azat edilen ilatly ýerlerdäki ukrain goşunlaryna ot açmagy dowam etdirýändiklerini aýtdy.

Zelenski Hersonyň azat edilen gününi “taryhy gün” diýip atlandyrdy.

Herson sebitiniň häkimi Ýaroslaw Ýanuşewiç häkimiýetleriň ir sagat 5-den agşam sagat 8-e çenli komendant sagadyny saklamak kararyna gelendigini, howpsuzlyk çäresi hökmünde, adamlaryň şäherden çykmagynyň ýa-da oňa girmeginiň gadagandygyny aýtdy.