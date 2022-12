Saharow baýragy “Ukrainanyň mert halkyna” gowşuryldy

Ukrainanyň wekillerine Ýewropa Parlamentiniň 2022-nji ýylyň Saharow baýragy gowşuryldy.

Pikir azatlygy boýunça bu baýrak, Russiýanyň güýçleriniň dowam etdirýän hüjümleriniň arasynda, “Ukrainanyň mert halkyna” gowşurylandygy bellenildi.

Her ýyl berilýän bu baýrak sowet fizigi we dissidenti Andreý Saharowyň hormatyna 1988-nji ýylda esaslandyryldy. Bu baýrak adam hukuklary we esasy azatlyklary gorap çykyş edýän şahslara we guramalara berilýär.

Ýewropa Parlamentiniň prezidenti Roberta Metsola 14-nji dekabrda Fransiýasynyň Strazburg şäherinde geçirilen çärede eden çykyşynda Saharowyň: “Öz raýatlarynyň hukuklaryny sylamaýan döwlet, goňşularynyň hem haklaryny äsgermez” diýen sözüni sitirledi.