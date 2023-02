Kanun çykaryjy: Reznikow boşadyldy, Budanow Ukrainanyň goranmak ministri bolýar

Prezident Wolodymyr Zelenskiniň parlamentdäki fraksiýasynyň ýolbaşçysynyň sözlerine görä, Ukrainanyň goranmak ministri Oleksiý Reznikowyň ýerine ýurduň harby aňtaw gullugynyň başlygy general Kirilo Budanow gelýär.

Parlamentdäki “Halk hyzmatkäri” fraksiýasynyň lideri Deýwid Arakhamia 5-nji fewralda Telegramda Reznikowyň, harby-senagat hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek üçin, strategiki pudaklar boýunça ministr wezipesine geçiriljekdigini aýtdy.

"Uruş kadr syýasatyna düzediş girizýär" diýip, Arahamia aýtdy. “Wagt we ýagdaýlar güýçlendirmeleri we täzeden toparlanmagy talap edýär. Bu häzir bolýar we geljekde hem bolar’ diýip, ol aýtdy. “Duşman hüjüme taýýarlanýar. Biz özümizi goramaga we özümiziňkileri gaýtaryp almaga taýýarlyk görýäris” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Bu üýtgeşmeler barada häzilikçe ministrligiň resmi beýanaty ýok. Arahamia içeri işler ministrligine indi Ukrainanyň milli polisiýasynyň başlygy Igor Klimenko ýolbaşçylyk etjekdigini aýtdy. Ministrligiň içindäki tapgyrlaýyn korrupsiýa aýyplamalaryndan soň, Reznikowyň işden çekilmek ýa-da aýrylmak ähtimallygy baradaky myş-myşlar köpeldi.