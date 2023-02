Zelenski günodgardaky ýagdaýyň' 'örän agyrdygyny' aýdýar, Ukraina ýene uruş uçarlaryny, ýarag soraýar

Russiýanyň Ukraina garşy başlan giňişleýin hüjüminiň bir ýyllygynyň golaýlamagy we söweş tagallalaryny has-da güýçlendirmegi bilen, Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenski 5-nji fewral güni giçlik Donetskiň gündogar sebitinde we beýleki ýerlerde ýagdaýyň “örän kyndygyny” aýtdy,

"Donetsk sebitinde ýagdaý gaty kyn. Gazaply söweş barýar" diýip, Zelenski özüniň gijeki wideo ýüzlenmesinde aýtdy.

"Emma, näçe kyn we näçe basyş edilse-de, biz berk durmaly" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi

Zelenski Moskwanyň "geçen ýyldaky ýeňlişleriniň öwezini dolmak" üçin, bu ýyl öz hüjümlerini has güýçlendirýändigini aýtdy. “Biz frontyň dürli pudaklarynda hem-de maglumat babatynda basyş edilýändigini görýäris" diýip, ol aýtdy.

5-nji fewralda gündogardaky esasy şäher Harkowyň we günortadaky strategiki Herson portunyň güýçli topa tutulandygy habar berildi.

Ukrain häkimiýetleri Russiýanyň raketa zarbalarynyň bir topar ýaşaýyş jaýyna gelip urandygyny aýtdylar, Harkowyň gubernatory Oleh Sinehubow raketalar şäher merkezindäki ýaşaýyş jaýyna gelip uranda, azyndan bäş adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

Ukrainanyň goranmak ministri Oleksiý Reznikow biraz öň ýaranlaryň goşmaça ýaraglar, şol sanda söweş uçarlary bilen çaltrak üpjün etmekleri baradaky çagyryşyny gaýtalady we Günbataryň bu hili uçarlary ibermekdäki ýaýdanjaňlygynyň rus güýçlerine garşy söweşde “has köp adamyň janyny aljakdygyny” aýtdy.

"Men biziň bu uruşda ýeňiş gazanjagymyza ynanýaryn. Basyp alnan ähli ýerleri azat etjekdigimize ynanýaryn" diýip, Reznikow 5-nji fewralda Kiýewde guralan metbugat ýygnagynda aýtdy.

Ýöne ol Günbatar uruş uçarlary bilen üpjün etmese, "munuň has köp adamyň ölmegine sebäp boljakdygyny" hem sözüne goşdy.

Günbatar liderleri uçarmanlary we tehniki hyzmat ediş toparlaryny taýýarlamagyň aljak wagtyna we konfliktiň has giňelmek ähtimallygyna salgylanyp, Ukrainanyň soraýan söweş uçarlaryny ibermegiň praktiki däldigini aýtdylar.

Reznikow metbugat ýygnagynda eden çykyşynda, dartgynlygyň güýçlenmeginden edilýän gorky-howatyrlaryň arasynda, öz ýurdunyň täze berlen uzak aralyk ýaraglaryny Russiýanyň içindäki ýerleri nyşana almak üçin ulanmajakdygyny aýtdy.

"Hyzmatdaşlarymyz bizi 150 kilometr aralyga ýetýän ýaraglar bilen üpjün etmek kararyna geldiler" diýip, Reznikow aýtdy.

"Biz öz hyzmatdaşlarymyza hemişe daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyzyň beren ýaraglaryny Russiýanyň çägine zarba urmak üçin ulanmajakdygymyzy aýdýarys, olary diňe Ukrainanyň wagtlaýyn basylyp alnan ýerlerinde ýerleşýän rus bölümlerine garşy, öz ýerimizi yzyna almak maksady bilen ulanmak borçnamasyny alýarys" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Reznikow Russiýanyň 2022-nji ýylyň 24-nji fewralynda başlanan çozuşyň ýyl dönümine gabat, simwoliki sebäplere görä, täze hüjümi amala aşyryp biljekdigini, emma Ukrainanyň islendik uly harby hüjümi duruzmaga taýýardygyny aýtdy.

Ukrain goşuny 5-nji fewralda beren gündelik hasabatynda, Russiýa geçen ýyl ýurda çozaly bäri, Ukrainada Russiýanyň 131,290 harbysynyň öldürilendigini aýtdy.

Şeýle-de, Ukrainanyň baş ştaby soňky bir günde 700 sany rus esgeriniň öldürilendigini habar berdi.

Günbataryň çaklamalaryndan has ýokary bolan sanlarda Russiýanyň uruş başlany bäri 3220 tank, 6405 sowutly ulag we 2226 artilleriýa ulgamyny ýitirendigi aýdyldy.

“The New York Times” gazeti ABŞ we beýleki günbatar resmilerine salgylanyp, şu aýyň başynda Ukrainada öldürilen we ýaralanan rus harby gullukçylarynyň sanynyň jemi 200,000 töweregi bolandygyny habar berdi.

Russiýanyň “Wagner” hakyna tutma tutma toparynyň başlygy Ýewgeniý Prigožiniň sözlerine görä, 5-nji fewralda gündogar sebitdäki Donetsk sebitiniň Bahmut şäherinde agyr söweşler barýar.

Prigožin Telegramda "Bahmutyň demirgazyk kwartallarynda her köçede, her bir öýde, basgançakda gazaply söweşleriň dowam edýär" diýdi we ukrain güýçleriniň yza çekilmeýändigini aýtdy.

Moskwanyň ele geçirmek üçin eden birnäçe aýlyk synanyşyklarynyň arasynda, rus artilleriýasynyň dyngysyz atýan toplary netijesinde Bahmut hakykatda tasdan doly ýer-ýegsan edildi.

Zelenski 3-nji fewralda ukrain güýçleriniň Bahmut üçin "näçe uzak mümkin boldugyça" söweşjekdigini aýtdy.

Britan Goranmak ministrliginiň maglumatyna görä, "Russiýa soňky bir hepdäniň dowamynda Bahmutyň daşyny gabamak synanyşygynda biraz ilerleme gazandy”.

Söweş meýdanyndan berilýän maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tassyklap bolmaýar.

Şu aralykda, german kansleri Olaf Şolz Berliniň Ukrainany “Leopard” tanklary bilen üpjün etmek baradaky kararynyň Germaniýany Moskwa bilen Kiýewiň arasynda konfliktiň işjeň tarapyna öwrüp biljekdigi baradaky aladalary ýene bir gezek ret etdi.