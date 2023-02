Goranmak ministrleriniň duşuşygy dowam edýär, Ukraina ýarag üpjünçiligini çaltlandyrmaga çagyrýar

NATO-nyň goranmak ministrleriniň duşuşygynyň ikinji gününe we Russiýanyň gündogardaky bahmut şäherini ele geçirmek üçin edýän aýlyk tagallalaryny güýçlendirmegine gabat, Ukraina günbatar ýaranlarynyň ýarag üpjünçiligini mümkin boldugyça çaltlandyrmagyny habyş etdi.

Prezident Wolodymyr Zelenski we beýleki ukrain resmileri tarapyndan edilen haýyş Russiýanyň gündogar Donbas sebitinde edýän täze hüjümleriniň barha güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Ukrainanyň baş ştabynyň işgärleri 15-nji fewralda söweşiň diňe bir Bahmutyň däl, eýsem Limanyň, Awdiýwkanyň we Kupýansk şäheriniň töwereginde jemlenendigini aýtdylar.

Zelenski Russiýanyň has köp mukdardaky günbatar ýaraglary gelip ýetişmezinden öň söweş meýdanynda birneme rüstemlik gazanmaga synanyşýandygyny duýdurdy.

"Men esasy tendensiýalaryň üýtgemän galýandygyny ynam bilen aýdyp bilerin. Ukraina we onuň hyzmatdaşlary bilelikde durup, terrorçylyk döwletiniň ýeňilmegini üpjün etmek we munuň çalt bolmagy üçin ähli zady edýärler" diýip, Zelenski 14-nji fewralda eden gijeki wideo ýüzlenmesinde aýtdy.

NATO-nyň goranmak ministrleri 14-nji fewralda, Belgiýadaky iki günlük duşuşygyň birinji gününde hem Kiýewe söweş uçarlaryny ibermek islemeýändiklerini aýtdylar. Ukrain resmileri özlerine söweş uçarlarynyň berilmegini ençeme gezek haýyş etdiler.

Ukraina tank ibermegi wada beren ýurtlaryň sany 11-e ýetdi, ABŞ generaly, Birleşen Ştatlaryň serkerdeler ştabynyň başlygy Mark Milli Brýusseldäki duşuşyklardan soň guralan metbugat ýygnagynda çykyş edip, 22 ýurduň pyýada goşunlaryň söweş ulaglaryny, 16 ýurduň artilleriýa we ok-därileri, dokuz ýurduň bolsa howa goranyş ulgamlaryny ibermegi wada berendigini aýtdy.

ABŞ-nyň goranmak sekretary Lloýd Ostin goşmaça kömegiň we ýaraglaryň beriljekdigini, emma uçarlaryň beriljekdigi baradaky habaryň ýokdugyny aýtdy. Germaniýanyň goranmak ministri Boris Pistorius hem häzirlikçe Kiýwe günbatar uçarlaryny bermegiň ara alyp maslahatlaşylmaýandygyny aýtdy.

"Ukrainanyň ýokarsyndaky asman ýakyn üç-dört aýyň içinde howpsuz ýagdaýda galsa, şonda beýleki ähli çäreler barada gürrüň edip bilersiňiz" diýip, Pistorius german telewideniýesinde guralan söhbetdeşlikde aýtdy.

Häzirki wagtda iň aldym-berdimli söweş Donbasda, Bahmut şäheriniň töwereginde, şeýle-de demirgazykda, Kreminnanyň golaýynda we günortada, Wuhledaryň golaýynda barýar.

Rus güýçleri birnäçe uly ýoluň sepgidinde ýerleşýän, ýöne strategiki ähmiýeti harby analitikler tarapyndan sorag astyna alynan Bahmuty ele geçirmek üçin indi birnäçe aý bäri synanyşyk edýärler.

Soňky hepdelerde, “Wagner” toparynyň hakyna tutulan söweşijileri bilen bilelikde, rus goşunlary Bahmutyň töwereginde haýal we dowamly ilerleme gazandylar; “Wagner” toparynyň esaslandyryjysy, peterburgly telekeçi Ýewgeniý Prigožin dynç günleri öz goşunynyň Bahmutyň demirgazyk çetinde ýerleşýän kiçijik, ýöne möhüm obany basyp alandygyny öňe sürdi.

"Bahmut bu gün-ertir alynmaz, sebäbi ol ýerde agyr garşylyk we üweýän bar, et üwelýän maşyn işleýär" diýip, Prigožin biraz öň öz metbugat gullugy tarapyndan ýaýradan beýanatda aýtdy. Ol bu ýerdäki söweşi suratlandyryp, "her köçede, her jaýda, her basgançakda" "gazaply" söweşiň bolýandygyny aýtdy.

Iň gazaply söweşler Bahmutyň golaýynda barýar diýip, Milli aýtdy.

"Men muny surnukdyryjy uruş diýip häsiýetlendirerdim. Ruslar ägirt uly ýitgi çekýärler" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Şeýle-de Milli Donbasda söweşýän rus esgerleriniň köpüsiniň “Wagner” tarapyndan türmeden boşadylmagyň deregine hakyna tutulan öňki tussaglardygyny nygtady.

“Russiýa harby gulluga çagyrylanlary we tussaglary "görnetin ölüme" iberýär, şol bir wagtyň özünde-de strategiki, amaly we taktiki taýdan ýeňilýär” diýip, ol aýtdy.

Ukrain we günbatar resmileriniň, şeýle-de açyk çeşme habarlaryna görä, rus goşunlary Bahmutdan 150 km (90 mil) günorta-günbatarda ýerleşýän Wuhledar şäheriniň töwereginde hem örän köp adam we enjam ýitirene çalym edýär.

Şu aralykda, ABŞ-nyň Ýel uniwersitetiniň ylmy-barlagçylary Russiýanyň müňlerçe ukrain çagasyny basylyp alnan ukrain topraklaryndan Russiýanyň çägine alyp gidendigini aýtdylar.

14-nji fewralda çap edilen hasabatda aýdylmagyna görä, bu tagallanyň esasy maksady ol çagalary ‘täzeden terbiýeläp’, Russiýa tarapdar adamlar edip ýetişdirmekden ybarat.