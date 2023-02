Bilinken Astanada türkmen kärdeşi bilen duşuşdy

ABŞ-nyň döwlet sekretary Entoni Blinken 28-nji fewralda, sebitiň daşary işler ministrleriniň “Merkezi Aziýa – ABŞ” (C5 + 1) duşuşygynyň çäklerinde, Gazagystanyň paýtagty Astana geldi, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy.

Blinken ýola çykmazyndan ozal twitterde "Men öz Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygymyzy ilerletmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn" diýip ýazdy.

"Siziň bilşiňiz ýaly, ABŞ Gazagystanyň özygtyýarlylygyny, garaşsyzlygyny, territorial bitewiligini berk goldaýar" diýip, Blinken ikinji gün öz gazak kärdeşi bilen duşuşanda aýtdy.

"Käwagt biz bu sözleri diňe aýdýarys we olaryň kän bir ähmiýeti ýok. Elbetde, edil häzirki aýratyn alnan döwürde olaryň adatdakysyndan has kän ähmiýeti bar" diýip, Blinken Russiýanyň bir ýyl ozal Ukraina garşy başlan urşuny nazara alyp aýtdy.

Blinken Birleşen Ştatlaryň, Sowet Soýuzy dargan badyna, garaşsyz bolan wagtyndan bäri, Moskwanyň täsiriniň agdyklyk etmegine garamazdan, Waşington bilen hyzmatdaşlyga başlan Gazagystan bilen gatnaşyklaryny has-da berkitmek isleýändigini aýtdy.

ABŞ-nyň döwlet sekretary Entoni Blinken Astanada Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen hem duşuşdy.

Bilinken türkmen kärdeşi bilen soňky gezek Nýu-Ýorkda, BMG-niň Baş Assambleýasynyň geçýän wagtynda duşuşandygyny belläp, “Biz Türkmenistan bilen 30 ýyldan gowrak wagtda gurlan hyzmatdaşlyga buýsanýarys” diýdi.

“Biz onuň [Türkmenistanyň] özygtyýarlylygyna, garaşsyzlygyna, territorial bitewiligine ygrarlydyrys. Biz diňe sebitdäki käbir kynçylyklar babatynda däl, eýsem howanyň üýtgemegi ýaly global kynçylyklara garşy bilelikde durup, has köp tagalla etmäge, şeýle-de adamlar üçin has berdaşly ykdysady abadançylygy we mümkinçilikleri döretmäge, sebit howpsuzlygy we, elbetde, çuňňur kök uran demokratik gymmatlyklar üçin işleşmäge umyt baglaýarys” diýip, Blinken aýtdy.

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Merdow öz gezeginde amerikan kärdeşine bu günki duşuşyk üçin minnetdarlyk bildirdi we özara hyzmatdaşlygy hem-de sebit, halkara meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin döredilen mümkinçiligiň hakykatdan hem örän möhüm bolandygyny belledi.

Şeýle-de Meredow, Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, bu duşuşygyň Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has giňeltmek barada gepleşmek üçin uly mümkinçilik boljakdygyny, eger-de iki ýurduň arasyndaky örän gowy we netijeli geňeşmeler mehanizmi arkaly mümkin boldugyça çalt özara duşuşyk guralsa, gowy boljakdygyny aýtdy.

“Sebäbi bize hakykatdan hem möhüm meseleler..., ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk, hususan-da sebit meseleleri hakynda gepleşmek gerek” diýip, türkmen ministri amerikan kärdeşi bilen Gazagystanda duşuşanda aýtdy.