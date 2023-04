Kreml tankytçysy Kara-Murza öz kazyýet işiniň Stalin döwründe göz üçin gurnalan kazyýet işlerine meňzeýändigini aýtdy

Russiýanyň Ukraina çozmagyny tankytlap aýdan sözleri sebäpli dönüklikde aýyplanyp, 25 ýyl azatlykdan mahrum edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolan Kreml tankytçysy Wladimir Kara-Murza 10-njy aprelde Moskwanyň kazyýetinde sözlän soňky sözünde özüniň bigünädigini aýtdy we bu kazyýet işiniň Sowet Soýuzynyň 1930-njy ýyllarynda geçirilen görelde sudlaryny ýada salýandygyny aýtdy.

41 ýaşly Kara-Murza kazyýete ýüzlenip, öz eden işine buýsanýandygyny we munuň üçin ötünç soramajakdygyny aýtdy.

Şeýle-de, ol özüniň aklanmagyny soramakdan ýüz öwürdi. Kazyýet mejlisi ýapyk gapylaryň arkasynda geçirildi, ýöne onuň diňelinişik wagtynda eden beýanaty, soňky sözünde aýdan zatlary “Washington Post” gazetinde çap edildi.

2022-nji ýylyň aprelinde daşary ýurtdan Russiýa gaýdyp geleninden soň tussag edilen Kara-Murza, Kremliň raýat jemgyýetine edýän güýçli basyşlarynyň arasynda tussag edilen we jogapkärçilige çekilen oppozisiýa aktiwistleriniň, habarçylaryň we beýlekileriň häzirlikçe iň soňkularynyň biri boldy.

Prokurorlar başda ony polisiýa ofiserine tabyn bolmazlykda aýypladylar, ýöne soň oňa rus goşunyny biabraý edendigi baradaky aýyplama hem bildirildi. Bu aýyplama Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina çozmagy we Kremliň bu temadaky tankytlary pikirleri basyp ýatyrmak synanyşygy bilen bagly. Dönüklik baradaky aýyplamalar soňra, onuň Russiýanyň daşynda Kremliň alyp barýan syýasatyny tankytlap eden çykyşlary sebäpli bildirildi.

Kara-Murza häzirki ýagdaýyň 1970-nji ýyllardaky ýagdaýa, döwletiň sowet dissidentlerine garşy duran döwrüne o diýen meňzemeýändigini, eýsem 1930-njy ýyllarda Iosif Staliniň öz garşydaşlaryndan dynmak üçin gurnan tapgyrlaýyn arassalaýyşlaryna we görelde sudlaryna meňzeýändigini aýtdy.

"Biz 1970-nji ýyllardan has daşa, tä 1930-njy ýyllara çenli aňryk gitdik. Taryhçy bolamsoň, bu meniň üçin oýlanmaga bir sebäp" diýip, Kara-Murza aýtdy.

Ol öz çykyşynda işini alyp barýan kazynyň diňlenişigiň barşynda ýagdaýy ýeňilleşdirýän pursat, aýyplanýanyň "öz eden işine ökünýändigini görkezmegi”, ýagny toba etmegi barada aýdan sözlerine hem jogap berdi.

"Elbetde, jenaýatçy öz eden işine ökünmeli, toba etmeli. Men türmede öz syýasy garaýyşlarym üçin otyryn. Ukrainadaky urşa garşy çykyş edenim üçin [otyryn]. Wladimir Putiniň diktaturasyna garşy köp ýyllap alyp baran göreşim üçin [otyryn]" diýip, ol aýtdy. "Bularyň hiç birine toba etmekden geçen, men olara buýsanýaryn".

Rus we britan pasportlary bolan öňki žurnalist, Putine garşy durýan syýasatçy hökmünde we adam hukuklarynyň bozulmagy sebäpli Russiýa we aýry-aýry ruslara garşy sanksiýa girizilmegi üçin daşary ýurt hökümetlerine we edaralaryna çagyryş edýän adam hökmünde, ol ençeme ýyllap tagalla etdi. Öz sözlerine we tarapdarlarynyň aýtmaklaryna görä, iki gezek zäherlenip, ölümiň bäri ýanyndan gaýtdy. Rus häkimiýetleri özleriniň bu diýilýän hüjümlere ilteşiginiň bardygyny inkär etdi.

Türme tussaglygyna höküm edilmegi 17-nji aprele bellenen Kara-Murza günleriň bir güni "biziň ýurdumyzy gaplap alan gara duman hem sowlar" diýdi; "bu urşy duruzmaga synanyşanlaryň däl-de, eýsem oňa meçew berenleriň, urşy tutaşdyranlaryň" jenaýatçylar diýlip ykrar ediljekdigine umyt bildirdi.

10-njy aprelde onlarça rus žurnalisti we hukuk aktiwisti, köpüsi ýurtdan gaçan, häkimiýetleriň Kara-Murzany boşatmagyna çagyrýan hat ýazyp, oňa bildirilýän aýyplamalaryň esassyz we syýasy sebäplerdigini aýtdy.

"Hakykatda pikirlenmäge we hakykaty aýtmaga het edip bilýän dogruçyl, jogapkär raýatlary däl-de, ganhorlary we jenaýatçylary jogapkärçilige çekiň" diýip, ol hatda aýdylýar. "Russiýanyň Stalinizme we totalitar sistema gaýtadan dolanmagyny togtadyň” diýip, rus žurnalistleri we aktiwistleri ýazdy.