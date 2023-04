Gündogardaky söweş gyzýar, rus goşunlary raýat desgalaryna, asuda ilata zarba urýar

Moskwa güýçleriniň günortadaky iki sebitiň ilatly ýerlerine raketa atmagy, howa zarbasyny urmagy we asuda adamlaryň ölümine, infrastruktura zaýaçylygyna sebäp bolmagy bilen, ukrain güýçleri gündogar Donetsk sebitinde rus hüjümleriniň birnäçe tolkunyny yzyna serpikdirdi diýip, harbylar 17-nji aprelde aýtdy.

Rus goşunlary soňky 24 sagadyň dowamynda Zaporižýa sebitiniň Zaporižýa we Komişuwakha şäherlerine, Mikolaýew sebitiniň Snihuriwka şäherine uçara garşy S-300 raketa ulgamlaryndan 25 sany raketa atdy, howadan 42 zarba urdy diýip, Ukrainanyň Ýaragly güýçleri öz gündelik hasabatynda aýtdy.

"Ol ýerde parahat ilatyň arasynda ölenler we ýaraly bolanlar bar, köp gatly we hususy ýaşaýyş jaýlary zaýalandy, bilim edaralary, hassahanalar, buthanalar we raýat infrastrukturasynyň beýleki binalary ýok edildi we zaýalandy" diýip, harbylaryň pidalaryň sanyny anyklaşdyrman aýtdy.

Zaporižýa administrasiýasynyň başlygy Ýuriý Malaşko telegramda Zaporižýa şäherinde rus topundan azyndan bir raýatyň ýaralanandygyny aýtdy.

Ukrain goragçylary günüň dowamynda Ukrainanyň gündogaryndaky rus güýçleriniň 60-dan gowrak hüjümini yzyna serpikdirdiler, düýpli ýitgi çekmeklerine garamazdan, rus goşunlary öz hüjüm tagallalaryny Donetsk sebitiniň Liman, Bahmut, Awdiýwka we Marýinka şäherlerine we şäherçelerine jemlemegi dowam etdirýärler.

Birnäçe aý bäri dowam edýän agyr söweşleriň arasynda galan Bahmut we Awdiýiwka Ukrainanyň senagat gündogary ugrundaky söweşiň merkezi bolmagynda galýar diýip, harbylar aýtdy.

Şu aralykda, Russiýanyň Goranmak ministrligi hakyna tutulan söweşijilerden ybarat “Wagner” toparynyň söweşijileriniň Bahmutda ýene iki şäher bloguny ele geçirendigini aýtdy. Emma bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tassyklap bolmaýar.

Şeýle-de, ministrlik, “Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň berkitmesine” edilen hüjümde Ukrainada hakyna tutulan ýedi sany britan raýatynyň öldürilendigini aýtdy.

Ministrlik öldürilendigi aýdylýan iňlis esgerleri, bu söweşiň bolan ýeri barada hiç bir jikme-jikligi bermedi. Beýanatda aýdylmagyna görä, başlangyç artilleriýa hüjüminden soň, "gazaply" söweş boldy.

Angliýanyň Goranmak ministrliginiň resmileri-de, iňlis hökümeti hem Russiýanyň bu beýanatyna hiç bir düşündiriş bermedi.

Ukrainanyň oba hojalyk ministri 17-nji aprelde, Polşa we Wengriýa Ukrainadan edilýän importa käbir derejede gadaganlyk girizeninden soň, Warşawadaky gepleşiklerde "ilkinji ädim" hökmünde, Kiýewiň Polşanyň üsti bilen azyk we galla tranzitiniň gaýtadan açylmagyny maksat edinjekdigini aýtdy.

Şeýle-de, Mikola Solski şu hepde, 19-njy aprelde Rumyniýada we 20-nji aprelde Slowakiýada goşmaça gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy. Ministriň bu ugurdaky düşündirişleri Oba hojalyk ministrliginiň telegram habarlaşma programmasynda çap edildi.

Russiýa bilen Ukraina 130 ukrain tussagynyň azat edilmegine sebäp bolan tussag alyş-çalşygyny Zelenski prawoslaw hristian ukrainalylaryny Pasha baýramy bilen gutlady we Russiýa bilen arada 417 gün bäri barýan uruşdan soň ýurduň ýeňiş gazanjagyna “sarsmaz ynamyny” saklaýandygyny aýtdy.

Ol "uly Pasha alyş-çalşygy" diýilýäniň çäginde näçe rus ýesiriniň boşadylandygyny aýtmady.

Iki hökümetiň hem beren habaryna görä, hepdäniň başynda 106 sany rus ýesiri bilen 100 ukrainaly çalşyldy. Pasha baýramyna garamazdan, gündogar Ukrainadaky söweşler dowam etdirildi, ukrain harbylary soňky 24 sagadyň dowamynda onlarça hüjümiň bolandygyny habar berdiler.

"Biz diňe garaşmak we soramak bilen çäklenmän, eýsem ýeňýäris we bu ýeňşi özümiz döredýäris" diýip, Zelenski 16-njy aprelde eden wideo ýüzlenmesinde aýtdy. "Biz bar güýjümiz bilen öz topragymyz üçin söweşýäris we ýokardaky güýçlerden kömek soraýarys" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Rus prezidenti Wladimir Putin Moskwanyň häkimi Sergeý Sobýanin we Russiýanyň prawoslaw patriarhy Kirill bilen, Russiýanyň 2022-nji ýylyň fewralynda Ukraina garşy başlan giň gerimli urşuny aç-açan goldaýan adamlary ýoldaş edinip, Moskwanyň merkezinde ýerleşýän Halasgär Isa Mesih ybadathanasynda Pasha baýramyna gatnaşdy.

Dini çäre wagtynda patriarh Kirill onlarça müň adamyň ölmegine we millionlarça adamyň öýsüz-öwzarsyz galmagyna sebäp bolan rus çozuşyny we urşy özleriniň “taryhy rus topragynda bolup geçýän gynançly içerki dawa hökmünde häsiýetlendirip boljakdygyny” aýtdy.