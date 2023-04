Türkmen diplomaty "Merkezi Aziýa–Hytaý" formatynyň ministrler duşuşygyna gatnaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew 27-nji aprelde Sian şäherinde “Merkezi Aziýa – Hytaý” formatynyň daşary işler ministrleriniň 4-nji duşuşygyna gatnaşyp, Hytaýyň daşary işler ministri Sin Gang bilen ikitaraplaýyn gepleşik geçirdi.

Döwlet geňeşçisi we daşary işler ministri Sin Gang Hytaýyň hemme tarap, şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen mundan aňryk hem ylalaşyk gurmagy dowam etdirip, halkara jemgyýetçiligini Ukrain krizisini çözmekde iň uly we mümkin bolan umumy aralyga itermek isleýändigini aýtdy diýip, hytaý metbugaty habar berýär.

Türkmen metbugaty bu duşuşykda Ukraina meselesiniň maslahatlaşylandygyny aýtman, ikitaraplaýyn gepleşiklerde “syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlary boýunça türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleriniň giň geriminiň” ara alnyp maslahatlaşylandygyny habar berýär.

Sin gazak, gyrgyz, täjik, özbek we türkmen kärdeşlerine Hytaýyň global we sebit meseleleri boýunça eýeleýän pozisiýasy barada jikme-jik maglumat berip, “Ukraina krizisiniň taryhy we real sebäpleriň netijesidigini” aýtdy we, “näçe çylşyrymly bolsa-da, krizisden çykmagyň ýeke-täk ýolunyň syýasy çözgütdigini” nygtady.

Hytaý metbugatynyň maglumatyna görä, ol Hytaýyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ukraina krizisi babatyndaky garaýyşlarynyň we pozisiýalarynyň meňzeşdigini aýdypdyr.

Türkmenistan Ukrainadaky uruş baradaky garaýyşlaryny we pozisiýasyny açyk aýtmaýar we, Russiýa goňşusyna goşun süreli bäri Kreml bilen hyzmatdaşlygyny has ýygjamlatmaga çalyşýana meňzeýär.