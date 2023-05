Kiýewe edilen iň uly hüjümden soň, ukrain paýtagty Russiýanyň ýene bir hüjüm tolkunynyň öňüni aldy

Kiýew öten agşam rus güýçleriniň eden ýene bir howa hüjümi tolkunyny yzyna gaýtardy diýip, resmiler 29-njy maýda, ukrain paýtagtyna edilen agyr dron hüjüminden bir gün soň aýtdylar. Häkimiýetler ol hüjümi şähere pilotsyz uçarlar arkaly uruş başlanaly bäri edilen "iň uly" hüjümi hökmünde häsiýetlendirdiler.

"Pilotsyz howa ulaglarynyň Kiýewe eden iň uly hüjüminden bäri bary-ýogy 18 sagat geçdi we duşman paýtagta ýene-de hüjüm etdi" diýip, şäheriň harby administrasiýasy maý aýynyň başyndan bäri Kiýewe howadan 15 gezek hüjüm edilendigini aýtdy.

Ukrainanyň goranyş ulgamlary, harby ýolbaşçylaryň maglumatyna görä, 40-dan gowrak pilotsyz uçary we ganatly raketany urup gaçyrdy.

Kiýewiň häkimi Witali Kliçko munuň şäher üçin "ýene bir kyn gijje" bolandygyny aýtdy. Ýöne ol soňky howa hüjümleri netijesinde pida bolanlaryň we weýrançylyklaryň ýokdugyny aýtdy.

"Goragçylarymyzyň hünär ussatlygy sebäpli, wagşylaryň Kiýewe eden howa hüjümi netijesinde infrastruktura we beýleki desgalara, ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetmedi, weýrançylyk, ýaraly bolan ýa ýogalan bolmady" diýip, Kliçko telegramda ýazdy.

Kiýewde mundan bir gün ozal edilen hüjümde azyndan iki adam ölüp, üç adam ýaralandy, birnäçe bina zyýan ýetdi.

Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiý Popkonyň sözlerine görä, ol hüjüm "birnäçe tolkunda amala aşyryldy we howa duýduryşy bäş sagatdan gowrak dowam etdi".

Bu zarbalar maý aýynyň soňky ýekşenbesine, ukrain paýtagtynyň şäheriň resmi döredilmeginiň 1,541 ýyllygyny, Kiýew gününi belleýän wagtynda gabat geldi.

Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenski 28-nji maýda ýurduň howa goranmak güýçlerini we halas ediş gullugyny "gahrymanlar" diýip atlandyrdy.

"Siz duşman raketalaryny, uçarlaryny, dikuçarlaryny we pilotsyz uçarlaryny ýok etmek üçin göge göz dikýärsiňiz. Siz her gezek duşmanyň pilotsyz uçarlaryny we raketalaryny urup gaçyranyňyzda, adam ömri goralýar... siz gahrymanlarsyňyz!" diýip, Zelenski aýtdy we halas edijilere hem öz minnetdarlygyny bildirdi.

Russiýa tas iki aýa golaý dowam eden ümsümlikden soň, Ukraina raketa we pilotsyz uçar zarbalaryny güýçlendirip, hepdede birnäçe gezek harby desgalary we enjamlary nyşana aldy.

Günbatar ýurtlary tarapyndan berlen çylşyrymly enjamlar bilen güýçlendirilen ukrain howa goragy Russiýanyň howa hüjümlerine, pilotsyz uçarlaryna we uçar raketalaryna üstünlikli gaýtawul berdi.

Adam hukuklaryny goraýan “Human Rights Watch” (HRW) klaster, ýagny toparlaýyn ok-därileriň Russiýanyň Ukraina garşy urşunda "gaýta-gaýta" ulanylýandygyny aýdyp, bu hili ýaraglary gadagan edýän halkara şertnamanyň ýerine ýetirilmegi üçin has köp global tagallanyň edilmegine çagyrdy.

HRW 29-njy maýda çap eden hasabatynda Klaster oklary baradaky konwensiýanyň "ozalda-ahyrda görülmedik derejesinde synagdan geçirilýändigini" aýtdy. Bu şertnama 2008-nji ýylyň 30-njy maýynda Dublinde kabul edilipdi.

Hasabatda klaster ýaraglarynyň dünýäniň çaknyşykly ýerleriniň birnäçesinde, şol sanda Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda ýüzlerçe parahat ýaşaýjynyň ölmegine, raýat desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, hassahanalaryň weýran edilmegine sebäp bolşy barada jikme-jik maglumat berilýär.

"Russiýanyň 2022-nji ýylyň 8-nji aprelinde Kramatorskdaky demirýol menziline eden toparlaýyn ok-däri hüjümi azyndan 58 parahat ýaşaýjynyň ölmegine we 100 adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy” diýip, hasabatda aýdylýar.

Russiýa we Ukraina bu şertnama gol çeken ýurtlara girmeýär.