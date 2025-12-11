Eýranyň ilçisi Putiniň Pezeşkiýan bilen Türkmenistanda duşuşjakdygyny aýdýar

Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkiýan bilen Russiýanyň lideri Wladimir Putiniň Türkmenistanda duşuşmagy meýilleşdirilýär diýip, döwlet eýeçiligindäki TASS habar gullugy Eýranyň Moskwadaky ilçisi Kazem Jalaliniň sözlerine salgylanyp ýazýar.
“Pezeşkiýan we Putin Aşgabatda duşuşar" diýip, Eýranyň diplomatik missiýasy telegramda habar berdi.
Neşiriň 10-njy dekabrdaky maglumatyna görä, Putin Türkmenistana etjek sapary 11-nji dekabrda başlar.
Ozal habar berlişi ýaly, Putin 12-nji dekabrda Türkmenistanda Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna bagyşlanan foruma gatnaşmagy meýilleşdirilýär.
"Bu forum we bu sapar Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanýar we biziň türkmen dostlarymyz prezidentimizden hökman gelmegini soradylar, şonuň üçin biz bu sapara razy bolduk" diýip, “Interfaks” 3-nji dekabrda rus lideriniň kömekçisi Ýuriý Uşakowa salgylanyp habar berdi.