Owganystanyň demirgazygynda güýçli ýer titreme boldy

3-nji noýabrda irden Owganystanyň demirgazygyndaky Mazari-Şarif şäheriniň golaýynda 6,3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň, bilermenler "uly adam pidalarynyň" bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigy hadysa Owganystanyň gündogar böleginde bolan weýran ediji ýer titremeden bary-ýogy iki aý soň boldy.
ABŞ-nyň Geologiýa gözegçiligi gullugy öz görkezijileriniň 523 müň töweregi ilatly şäheriň töwereginde "uly pidalaryň bolmagynyň mümkindigini we giň gerimli betbagtçylygyň uly ähtimallygyny" görkezýändigini aýtdy.
Sosial mediada paýlaşylan maglumatlarda ýer titremeden soň harabalyklaryň aşagynda galan adamlara kömek etmek üçin edilýän halas ediş işleriniň wideolarydygy aýdylýan pursatlar görkezildi. Wideolary garaşsyz çeşmelere tassyklatmak häzirlikçe başartmady.
Deslapky maglumatlarda sebit saglygy goraýyş resmileri azyndan 10 adamyň ölendigini we 260 töweregi adamyň ýaralanandygyny aýtdylar.
Owganystanyň "Talyban" tarapyndan dolandyrylýan häkimiýetleri pidalar we ýer titremäniň ýetiren zyýany barada has giňişleýin maglumatlary "soňra" berjekdiklerini aýdyp, Balh we Samangan welaýatlarynyň käbir bölekleriniň iň köp zyýan çeken sebitler ýaly bolup görünýändigini bellediler.