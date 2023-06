Russiýa pitneden soňky çalt kadalaşmany görkezmäge çalyşýar, Şoýgu gaýtadan peýda boldy

Rus häkimiýetleri Moskwada terrorçylyga garşy görlen çäreleri ýatyryp, hakyna tutulan söweşijileriň başlygy Ýewgeniý Prigožiniň gysga wagtlyk gozgalaňyndan soň, ýagdaýyň kadalaşandygyny yşarat edip, onuň işden aýrylmagyny talap eden esasy resmisiniň, goranmak ministri Sergeý Şoýgunyň wideosyny çap etdiler.

Goranmak ministrligi tarapyndan 26-njy iýunda ýaýradylan wideoýazgyda Şoýgu kärdeşi bilen uçarda uçup, Russiýanyň “Zapad” harby topary tarapyndan dolandyrylýan serkerdeligiň beren hasabatyny diňledi.

Wideoda gürleşýänleriň sesi berilmedi we saparyň nirede ýa-da haçan bolandygy entek belli däl.

Rus prezidenti Wladimir Putiniň ýakyn ýarany Aleksandr Lukaşenkonyň araçylyk etmeginde gelnen ylalaşyk esasynda, "adalat ýörişini" bes edip, Belarusa ugraýandygy aýdylanyndan soň, Prigožiniň nirededigi barada hiç bir maglumat berilmeýär.

Kremliň bu habary Prigožin öz güýçlerine birden, prezident Wladimir Putine häkimiýetde bolan 22 ýylynda 24 sagatda döreden iň uly başaýgaýlygyndan we raýat urşy aladalaryndan soň, Moskwa tarap başlan ýörişlerini bes edip, yza dolanmagy buýranyndan soň yglan edildi.

Ukrain güýçleri uzak garaşylan garşylykly hüjüm başlanaly bäri günortada 130 inedördül kilometr ýeri yzyna aldy diýip, goranmak ministriniň orunbasary Hanna Malýar, Russiýanyň gündogar Donets sebitinde hakyna tutulan söweşijileriň ýolbaşçysy Ýewgeniý Prigožiniň gurnan gysga wagtlyk gozgalaňyndan soň güýçlenen hüjümleriniň arasynda, 26-njy iýunda, irden aýtdy.

Malýar telegram kanalynda ukrain goşunynyň, ruslaryň gazaply garşylygyna we "düýpli" adam we maddy ýitgilerine garamazdan, Zaporižýa sebitiniň günortasynda, Melitopol we Berdýansk sebitlerindäki öňegidişligini dowam etdirýändigini aýtdy.

Hepdäniň dowamynda azat edilen ýerleriň meýdany 17 inedördül kilometre çenli köpeldildi diýip, Malýar aýtdy.

"Umuman alanyňda, [garşylykly] hüjümimiziň başyndan bäri günortada azat edilen ýerleriň möçberi 130 inedördül kilometre barabar" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Ukrain güýçleri ruslaryň gündogar Donetsk sebitinde Liman, Bahmut, Awdiýiwka we Marýinka sebitlerinde güýçlenen hüjümlerine üstünlikli garşy durup, geçen bir günüň dowamynda olaryň 36 hüjümini yzyna serpikdirdiler diýip, Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň 26-njy iýunda çap eden gündelik hasabatynda aýdylýar.

Baş ştab, kän jikme-jiklik bermezden, ukrain goşunlarynyň Zaporižýa we Herson sebitlerindäki harby operasiýalaryny hem dowam etdirýändigini aýtdy.

25-nji iýunda prezident Wolodymyr Zelenski ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden bilen telefonda gürleşip, Ukrainanyp garşylykly hüjüminiň barşyny maslahatlaşdy, Prigožiniň hereketleriniň Russiýanyň Ukrainadaky urşuna ýetirip biljek täsiri barada pikir alyşdy diýip, ABŞ we ukrain resmileri aýtdy.

Zelenski twitterde ABŞ-nyň prezidenti bilen Russiýada bolup geçen wakalary we özüne gerek bolan uzak aralyk ýaraglary barada maslahat edendigini aýtdy.

"Oňyn we ruhlandyryjy söhbetdeşlik. Biz söweş hereketleriniň barşy we Russiýada bolup geçýän wakalar barada pikir alyşdyk" diýip, ol ýazdy.

"Biz uzak aralyga ýetýän ýaraglara basyş etmek bilen, goranyş hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de giňeltmek meselesini ara alyp maslahatlaşdyk ... NATO-nyň Wilniusda geçiriljek sammitiniň öňüsyrasynda öz pozisiýamyzy utgaşdyrdyk" diýip, Zelenski aýtdy.

Kreml üçin krizis häzirlikçe sowlan ýaly görünse-de, dünýä liderleri we analitikler ýaragly gozgalaňyň netijeleriniň birnäçe aýlap dowam edip biljekdigini aýtdylar.

“Biz rus fasadynda has köp jaýrygyň dörändigini gördük. Biziň öňümizde Putiniň gelýän hepdelerde we aýlarda çözmeli boljak her dürli täze meseleleri bar” diýip, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antoni Blinken NBC News neşirine aýtdy.

Blinken ABC News bilen eden söhbetdeşliginde Kremliň başdan geçirýän kynçylyklarynyň Ukrainanyň rus çozuşlaryndan goranmagyna kömek edip, ruslary “ünsi sowlan we ikä bölünen” ýagdaýa saljakdygyny aýtdy.