Türkmenistan ABŞ bilen ykdysady hyzmatdaşlygy, sebit howpsuzlygy meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow 22-nji ýanwarda Aşgabatda ABŞ-nyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Serjio Gor bilen duşuşdy diýip, türkmen metbugaty habar berýär.
Habarda anyklaşdyrylman aýdylmagyna görä, taraplar özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň maglumatyna görä, taraplar sebit durnuklylygy bilen baglanyşykly meseleler boýunça pikir alyşdylar.
Habarda amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklara ýokary baha berýändigi bellenýär.
Şeýle-de, Türkmenistanyň goranmak ministri Begenç Gündogdyýewiň ABŞ-nyň Guryýer goşunlarynyň ministri Deniel Driskol we Birleşen Ştatlaryň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Serjio Gor bilen duşuşyp, sebit howpsuzlygy meseleleri boýunça pikir alşandyklary habar berilýär.