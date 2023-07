Ukraina çaknyşyklaryň bolandygyny aýdýar, Russiýa Kiýewi dron hüjüminde aýyplaýar

Ukrainanyň harby güýçleriniň baş ştaby geçen bir günüň dowamynda Donetskdäki Bahmut, Liman, Awdiýewka we Marýinka sebitlerinde agyr söweşleriň bolandygyny habar berdi. Hasabatda aýdylmagyna görä, soňky 24 sagadyň dowamynda jemi 40 söweş çaknyşygy boldy.

Şeýle-de, ukrain goşuny rus güýçleriniň 3-nji iýulda, günüň dowamynda 56 howa zarbasyny urandygyny, tapgyrlaýyn raketa ulgamlaryndan 77 zarba urandygyny aýtdy.

"Duşman 56 howa zarbasyny urdy we tapgyrlaýyn raketa ulgamlaryndan goşunlarymyzyň we ilatly ýerlerimiziň ýerleşýän ýerlerine 77 zarba urdy" diýip, ukrain goşuny 4-nji iýulda beren hasabatynda aýtdy we, sanyny anyklaşdyrmazdan, bu hüjümler netijesinde öldürilen we ýaralanan parahat adamlaryň hem bolandygyny sözüne goşdy.

"Gynansak-da, ol ýerde parahat ilatyň arasynda ölen we ýaralanan adamlar bar, raýat infrastrukturasyna, beýik binalara we hususy ýaşaýyş jaýlaryna weýrançylyklyk zyýan ýetdi" diýip, goşun aýtdy.

Bu hasabat Russiýanyň Ukrainany Moskwa we onuň töweregine pilotsyz hüjüm etmekde aýyplap, paýtagtyň Wnukowo howa menzilinde gonmagyň we uçuşlaryň wagtlaýyn çäklendirilmegine sebäp bolmakda günäkärlän wagtyna gabat geldi.

Russiýanyň Goranmak ministrligi öz güýçleriniň Moskwada we onuň ýakyn töwereginde bäş sany ukrain dronynyň hüjümini yzyna serpikdirendigini aýtdy.

Howa goragçylary pilotsyz uçarlaryň dördüsini ýok etdi, bäşinjisiniň bolsa öňi baglandy we ol ýykyldy diýip, ministrligiň beýanatynda aýdylýar.

Ministrlik "terrorçylykly hüjümi" netijesinde pida bolanyň ýa-da çekilen zyýanyň bolmandygyny aýtdy.

Kiýew bu beýanata häzire çenli hiç bir düşündirş bermedi.

Litwanyň prezidenti NATO liderlerine ýüzlenip, olary geljek hepde öz ýurdunda geçiriljek sammitde Ukrainanyň agzalygyna itergi bermek meselesinde has batyrgaý bolmaga çagyrdy we munuň Kiýewiň söweş meýdanyndaky başranyklylygyny ýokarlandyrjakdygyny, şol bir wagtda Moskwanyň islendik seresaplylygy gowşaklyk hasaplajakdygyny aýtdy.

Prezident Gitanas Nauseda "Roýters" habar gullugyna beren interwýusynda NATO ýaranlaryna Ukrainanyň ABŞ ýolbaşçylygyndaky harby ýaranlyga goşulmagy Ukraina 2022-nji ýylyň 24-nji fewralynda goşun çeken Russiýany öjükdirer diýen gorka üns bermezligi ündedi.

"Biz has batyrgaý kararlara gelmekden çekinmeli däl, ýogsam Putin režimi günbatar ýaranlary örän ejiz, (olar çüňke) gabalmaly we şonda tabyn bolar diýen karara geler” diýip, Nauseda 3-nji iýulda aýtdy.