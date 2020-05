Nýu-Ýorkda, BMG-niň baş binasynyň öňünde Berdimuhamedowyň işden çekilmegine çagyryş edildi (wideo)

29-njy maýda BMG-niň Nýu-Ýorkdaky baş edarasynyň öňünde Türkmenistanyň hökümetine garşy protest çäresi geçirildi diýip, “Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri habar berýär.

Protest çäresinde çykyş edenler türkmenistanlylaryň birleşmegine we 30 ýyl bäri dowam edýän diktatura garşy durmaga çagyrdylar.

Ýedi adam BMG-niň binasynyň daşynda türkmen baýdagyny we öz taýýarlan şygarlaryny göterip, ýöriş etdi.

Olar Türkmenistanyň halkynyň problemalary barada gürrüň edip, hökümetiň we prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň iş başyndan çekilmegini talap etdiler.

Çäre gatnaşanlar bir aý öň Lebap we Mary welaýatlarynda bolup geçen tupanyň pidalaryna kömek berilmändigi üçin nägileliklerini bildirdiler, şeýle-de giň ýaýran korrupsiýa, adam hukuklarynyň giňden bozulmagy, hökümetiň öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmezligi barada pikirlerini aýtdylar, halkara guramalaryny Türkmenistanyň meselelerine üns bermäge çagyrdylar.

"Halkara Ahal-Teke atçylyk assosiasiýasyna 680 million dollar bölünip berildi, Lebap şäheriniň ýaşaýjylary bolsa tupandan soň kömeksiz galdy" diýip, çykyş eden gyzlaryň biri aýtdy.

"Diktator", "Bize DJ, aýdymçy, çapyksuwar we ýazyjy gerek däl, prezident gerek", "BMG-ni goşulyşmaga we türkmen hökümetini adam hukuklaryny bozmagyny bes etdirmäge çagyrýarys" diýip, ýokaryk galdyrylan şygarlarda aýdylýar.

Mundan öň 15-nji we we 29-njy maýda Stambulda, 11-nji we 20-nji maýda Demirgazyk Kiprde guralan protest çärelerinde hem türkmen prezidentiniň işden çekilmegine çagyryş edildi.