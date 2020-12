Hukuk goraýjylar halkara jemgyýetçiligini Türkmenistan bilen 'berk gürleşmäge' çagyrýar

Hukuk goraýjy toparlar halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň ýyl dönümi bilen bagly ikuçsyz habar ibermäge çagyrýarlar.

Adam hukuklary boýunça “Türkmen inisiatiwasy” we Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy toparlary 11-nji dekabrda, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramynyň bir gün öňünden beýanat çap edip, Türkmenistanda adam hukuklary hormatlanmasa, dowamly howpsuzlygyň bolmajakdygyny duýdurdylar.

“Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlary şu hepde, döwlet bitaraplygynyň yglan edilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän uly dabaralarda, onuň ýolbaşçylaryna häkimiýetler kanunyň hökmürowanlygyny bozup, raýatlary esasy hukuklaryndan we azatlyklaryndan mahrum etmegi dowam etdirdigiçe, durnukly howpsuzlygyň we ösüşiň mümkin däldigini ýatlatmalydyrlar” diýip, beýanatda aýdylýar.

“Türkmeni inisiatiwasy” we Adam hukuklary boýunça halka hyzmatdaşlygy Ýewropa Bileleşigini we has giň halkara jemgyýetçiligini bu habary häkimiýet başynda oturanlara açyk, ýürekden we ikuçsyz ýagdaýda, hökümet wagyzlary üçin nädogry ulanylmaz ýaly edip ýetirmäge çagyrýar.

"Ýurduň halkara hyzmatdaşlary Türkmenistanyň yglan eden döwlet bitaraplygy babatda sypaýyçylykly gürrüň edip oňman, onuň hökümetine adam hukuklaryna we kanunçylyga hormat goýmazdan dowamly parahatçylygy, howpsuzlygy we adalaty gazanyp bolmajakdygyny pert-pert we aç-açan aýtmalydyrlar" diýip, TI-niň başlygy Farid Tuhbatullin aýtdy.

"Türkmenistanyň režimi bu ýyl dönümini özüniň halkara abraýyny ýokarlandyrmak we, hamala, parahatçylyk dörediji tagallalary sebäpli halkara derejesinde ykrar edilýändigini görkezmek üçin ulanmaga çalyşýar, ýöne halkara jemgyýetçiligi bu oýna goşulmaly däl" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.