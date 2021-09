Türkmenistanda ýene metan syzmalary tapyldy

Kayross geo-seljeriş kompaniýasy hemra arkaly Türkmenistanyň Hytaýa we Orsýete ibermek üçin tebigy gaz alýan ýataklarynyň golaýynda uly metan syzmalaryny tapdy diýip, oilprice.com neşiri Bloomberge salgylanyp habar berýär.

Iň ýönekeý uglewodorod hem-de tebigy gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömürturşy gazyna (CO2) garanda hem has güýçli parnik/ýyladyşhana gazy hasaplanýar.

“Bloomberg” neşiriniň Kayrros SAS-yň maglumatlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, 31-nji awgustda Türkmenistanyň gaz öndürýän ýataklarynyň we Merkezi Aziýa gaz geçiriji ulgamynyň golaýynda sagatda takmynan 172 tonna möçberinde metan zyňyndysyny howa syzdyrylýandygy mälim boldy.

Bu geçiriji ulgam Türkmenistandaky, Gazagystandaky we Özbegistandaky gaz ýataklaryny birleşdirýär we Russiýa gaz iberýär.

Başga bir metan syzmasy bolsa şol gün Hytaýa ibermek üçin gaz öndürilýän ýatagyň we geçirijiniň golaýynda tapyldy, bu ýerde sagatda 50 tonna möçberindäki metan how syzdyrylýar diýip, Kayrros SAS habar berýär.

Emma "Türkmengaz" kompaniýasy, ne-de ýurduň DIM-i telefon jaňlaryna jogap beripdir.

Nebit we gaz pudagynyň kömürturşy gazy we metan zyňyndylaryny goşmak bilen, parnik/ýyladyşhana gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmaga çalyşmagy bilen, Türkmenistan, öňki Sowet respublikasy Merkezi Aziýada metan zyňyndylarynyň we metan syzmalarynyň möçberi we ýygjamlygy boýunça dünýäniň gaz öndürýän ýurtlaryň arasynda iň ýokary derejelerde durýar diýip, habarda bellenýär.