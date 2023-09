Aşgabatda ýene 'iş oňarmadyklar' wezipesinden boşadyldy, täze ýolbaşçylar bellendi

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow hökümet başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we welaýat häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynyň dowamynda "işini oňarmadyk" häkimleri wezipesinden boşatdy.

Annaguly Esenow, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkimi wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary bolup işlän Serdar Hojaýew bellenildi.

Rejepmämmet Nuryýew, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň häkimi wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Didar Meredow geçirildi..

Bazarbaý Gylyjow, pensiýa çykmagy sebäpli, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy, onuň ýerine Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň häkiminiň orunbasary bolup işlän Şyhmyrat Annaýew häkim bellenildi.

Geldimyrat Muhammedow Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň häkimi, Röwşen Jumaýew Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkimi wezipelerine bellenildi.

Şeýle-de, prezident Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrleriniň dört orunbasaryny, Begmyrat Ataýewi we Goçmyrat Ataýewi oba hojalyk ministriniň orunbasarlary, Nury Jumaşowy we Begenç Miminowy daşky gurşawy goramak ministriniň orunbasarlary wezipesine belledi.

Türkmenistanda ýokary we orta derejeli emeldarlary wezipelere bellemek we wezipelerinden boşatmak prezidenti kararlary esasynda, jemgyýetçilige açyk düşündiriş berilmezden, yzygiderli geçirilýär we soňky onýyllyklarda ýüzlerçe emeldar wezipelerinden boşadyldy. Olaryň arasynda soňra jenaýatda aýyplanyp, türmä basylýanlary hem bolýar. Emma ýurtda dörän uly kadr geldi-geçerligi we bu ýagdaýyň sebäbi barada ne hökümet mejlislerinde, ne-de metbugatda gürrüň edilýär.

Hökümet tankytçylary ýurtda dörän agyr ykdysady krizisde wezipä bellenilýän kadrlar bilen birlikde, soňra iş başarmazlykda ýa düýpli kemçilik goýbermekde aýyplanýan öňki emeldarlary saýlap-seçen we wezipä bellän iň ýokarky ýolbaşçynyň hem uly rol oýnaýandygyny öňe sürýärler.