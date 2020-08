"Türkmenhowaýollarynyň" ýolagçy uçary Marynyň asmanynda 5 sagat aýlandy we Aşgabada gaýdyp geldi

11-nji awgustda Mary şäheriniň we onuň golaýyndaky obalaryň üstünden "Türkmenhowaýollary" kompaniýasynyň ýolagçy uçary asmanda birnäçe sagat aýlandy. Borty EZ-A778 belgili Boeing 777 uçary örän pes beýiklikden bäş sagatdan gowrak aýlandy diýip, Marynyň we birnäçe obanyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. “Flightradar24” internet saýtynyň habaryna görä, bu uçar hakykatdanam sagat 3 töweregi Aşgabatdan uçdy, ýöne 35 minutdan soň, görnüşine görä, onuň transponderi öçürildi we web-hyzmatyň radarlaryndan bäş sagatlap ýitirim boldy.

Mary şäheriniň birnäçe ýaşaýjysy agşam sagat 4-den soň Azatlyk Radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşyp, şäher aeroportunyň ýerleşýän ýerinde aýlanýan ýolagçy uçary barada gürrüň berdi.

Şaýatlaryň sözlerine görä, şol pursatda polisiýa Mary şäherindäki aeroportuň binasyndan we golaýdaky köçelerden adamlary çykaryp we dargadyp başlady. Birnäçe wagtdan soň tiz kömek we ýangyn söndüriji gullugyň ulaglary aeroporta gelip başlady. Şol bir wagtyň özünde, şäheriň hemme ýerinde Internet öçürildi.

Azatlygyň Baýramalydaky habarçysy welaýat merkezindäki tanyşlary bilen habarlaşyp, uçaryň şäheriň üstünden aýlanýandygy we Internetiň kesilendigi baradaky maglumatlary tassyklady.

Azatlyk Radiosynyň redaksiýasy Marynyň asmanyndaky ýagdaý barada maglumaty alanyndan soň, “Flightradar24” websaýty arkaly sebitdäki ähli uçarlary yzarlamaga synanyşdy, emma tutuş welaýatyň asmany boşdy.

11-nji awgustda agşam sagat 6 töweregi Baýramalydaky habarçymyz uçaryň görnüşini we bort belgisini anyklamagy başardy. Bu "Türkmenhowaýollary" kompaniýasyna degişli bort belgisi EZ-A778 bolan Boeing 777 ýolagçy uçarydy.

“Flightradar24” websaýtynyň habaryna görä, EZ-A778 belgili uçar ýerli wagt bilen sagat 14:59-da Aşgabatdan Mary welaýatyna tarap ugrady, ýöne takmynan sagat 15:34-de “Flightradar24”-iň radarlaryndan ýitirim boldy we websaýtda onuň ýerleşýän ýeri barada bäş sagatdan gowrak maglumat bolmady.

Soňra uçar sagat 21:07-de ýene “Flightradar24”-da peýda bolýar, ýöne eýýäm Aşgabat şäherine gaýdyp barýar. Ýerli wagt bilen sagat 21:44-de uçar paýtagtyň aeroportuna gondy.

Aşgabatdan uçup, yzyna gaýdyp gelen uçaryň gatnaw belgisi üýtgemedi. Ol T53778 bolmagynda galýar.

Azatlyk Radiosy uçaryň geň hereketleri barada entek hiç hili düşündiriş alyp bilmedi.

Borty EZ-A778 belgili Boeing 777-200 uçary "Türkmenhowaýollary" tarapyndan 2014-nji ýylyň fewral aýyndan bäri, ýagny 6 ýyldan gowrak wagt bäri işledilýär. Karantin bilen bagly halkara gatnawlary ýatyrylmazyndan ozal bu uçar Stambula, Moskwa, Bangkoga we beýleki ugurlara uçar gatnawlaryny amala aşyrýardy. Soňky birnäçe aýyň dowamynda uçar Aşgabat bilen ýurduň sebitleriniň arasyndaky uçuşlary amala aşyrýar.

