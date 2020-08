Türkmenistanly aktiwistler Nýu-Ýorkda belarus protestçilerini goldaýar, Berdimuhamedow Lukaşenkany gutlamaýar

“Doganlar we uýalar, alada etmäň, ozaly şu agyr günlerde biz Siz bilen her gün we hemme gün biledigimizi, bütin dünýäniň Siz bilen biledigini aýtmak isleýärin” diýip, başyna ak telpek geýen, egnine türkmen baýdagyny atan türkmen aktiwisti aýtdy.