"Mugt palaw paýlamak kömek etmedi". Daşkendiň häkimi wezipesinden boşadyldy

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew 16-njy ýanwarda, Daşkent şäheriniň ýolbaşçysy (häkimi) Jahongir Artykhojaýewi wezipesinden boşatdy. Döwlet baştutany Artykhojaýewi "gyşa ýeterlik taýýarlyk görmedigi üçin" işden boşadandygyny nygtady. Şol bir wagtyň özünde, Özbegistanyň käbir internet neşirleri öňki häkimiň maşgalasy bilen bilelikde, Özbegistandan uçjak bolanda, Daşkendiň aeroportynda saklanandygyny habar berdiler.

Prezident Şawkat Mirziýoýew energetika krizisi boýunça geçirilen irki maslahatda, Jahongir Artykhojaýewiň wezipesinden boşadylandygyny yglan etdi.

«Näme üçin paýtagtda beýle ýagdaý ýüze çykýar? Näme üçin biz muňa öňünden taýýarlanmadyk? Meni köseýän mesele, biz bu barada näçe aýtsagam, Ministrler kabinetiniň jogapkär [ýolbaşçylary] nirä seretdiler. Şunuň bilen baglanyşykly, gyş möwsümine taýýarlyk görülmändigi sebäpli, hiç bir öňünden kesgitleme bermezden, Daşkendiň häkimi Jahongir Artykhojaýewi wezipesinden boşatdym.

Men ony ýekşenbe gündäki maslahatda wezipesinden aýyrdym. Boş sözleri üçin, ýalan maglumaty, ýerlerdäki ýagdaýa aralaşyp bilmändigi üçin, bu binamysyň ýerden aýagy üzülendigi üçin, ony wezipesinden boşatdym» diýip, duşenbe günki irki maslahatda, prezident Şawkat Mirziýoýew mälim etdi.

Bu aralykda, Gazeta.uz internet neşiri öz çeşmelerine salgylanyp, özbek paýtagtynyň öňki häkimi Jahongir Artykhojaýewiň Özbegistanyň kanun goraýjy edaralary tarapyndan, Daşkendiň halkara howa menzilinde tutulan bolmagy mümkin diýip habar berdi.

"Öňki häkimiň maşgalasy bilen bilelikde, Uzbekistan Airways awiakompaniýasynyň HY 271 gatnawynda uçmak üçin, hasaba alnandygy habar berilýär, Türkiýäniň Stambul şäherine uçmaly reýs saklanypdyr. Uçuş 16-njy ýanwarda ir sagat 7:40-da geçirilmelidi" diýip, Gazeta.uz ýazýar.

Artykhojaýewiň wezipesinden boşadylmagy Özbegistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň nägileliginiň artýan wagtyna gabat geldi.

Soňky birnäçe günüň dowamynda, Özbegistanda görülmedik sowuk dowam edýär, ol ýurduň tutuş energetika ulgamyny diýen ýaly ysmaz etdi. Diňe bir Özbegistanyň sebitlerinde däl, eýsem paýtagt Daşkentde hem energiýa we gaz üpjünçiligi doly hatardan çykdy.

Özbegistanyň obalarynda adamlar haýsydyr bir ýol bilen jan saklajak bolup, öýlerini peçleriň kömegi bilen ýyladýan bolsalar, köp gatly jaýlarda ýaşaýan paýtagtyň ýaşaýjylary doly çäresiz ýagdaýda galdylar.

Ilki başda Daşkentde tebigy gazyň berlişinde bökdençlikler ýüze çykypdy. Soňra elektrik energiýasy we gyzgyn suw bilen üpjünçiliginde hem ara kesilmeler bolup başlady.

Resmi maglumata görä, duşenbe günki geçen maslahatda, prezident Mirziýoýew "gyşa taýýarlyk görülmedigi üçin" ähli derejedäki şäher ýolbaşçylaryny tankytlapdyr.

“Adamlar gaz we elektrik üpjünçiliginden, jemgyýetçilik hyzmatlary gullugyndan närazy bolýarlar. Biz munuň baryny görýäris. Aýratynam Daşkentde ähli derejedäki ýolbaşçylarda taýýarlyk ýokdy. Ýurduň paýtagtynda gündelik 3 million kW-lyk çäk girizilendigine we 6 müň köpugurly sarp edijileriň gaz ulgamlarynyň kesilendigine garamazdan, 120 mähellede üpjünçiligiň ýokdugyny görýäris" diýip, prezident aýtdy.

Şawkat Mirziýoýew diňe 15-nji ýanwarda paýtagtda, 7 ýokary woltly transformatoryň, 524 sany pes woltly transformatoryň we 7 sany adaty transformatoryň hatardan çykandygyny mälim etdi.

Özbegistanyň prezidenti duşenbe güni Ýunusabat, Mirzo-Ulugbek we Üçtepa etraplarynyň häkimlerini wezipelerinden aýyrdy we olary wezipäni wagtlaýyn ýerine ýetiriji edip belledi. Mundan daşary-da, Energetika ministriniň orunbasary Şerzod Hojaýew we "Ýyladyş elektrik beketleri" önümçilik kärhanasynyň başlygy Farhod Abdurahmanow wezipelerinden boşadyldy. Döwlet baştutany şol gün milli howpsuzlyk gullugyna we Özbegistanyň Baş prokuraturasyna işden boşadylan resmileriň işlerini barlamagy hem olaryň işlerinde kanun bozulmalaryň halaty bar bolsa, berk jogapkärçilige çekmelidigini tabşyrdy.

Daşkent şäheriniň häkimi wezipesine wagtlaýyn ýerine ýetiriji hökmünde, Bahtiýor Rahmonow bellenildi, ol Jahongir Artykhojaýew döwründe, birinji orunbasar bolupdy.

Ýatlatsak, geçen hepde Jahongir Artykhojaýew aşa sowuk howanyň oňaýsyzlygy sebäpli, 5 günüň dowamynda, ilata mugt palaw paýlamak başlangyjy bilen çykyş etdi. Umumylykda, paýtagtyň 51 sany banket zallarynda, her günde 100 kilogram palaw taýýarlanyp, üpjünçiligi pes raýatlara, kommunal hyzmat işgärlerine, şeýle-de ýollardaky gözegçilige nobatçylyk çekýänlere paýlandy.

Emma Artykhojaýewiň mugt palaw paýlamak pikiri sosial ulgamlaryň özbek segmentinde berk tankyda duçar boldy. Sosial ulgamlary ulanyjylaryň köpüsi «Mugt palaw bermek – bu diňe adamlaryň ünsüni energiýa kynçylyklaryndan sowmak üçin edilen synanyşyk» diýip ýazdylar.

