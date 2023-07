'Unudylan' Gazawat urşy 150 'ýaşady'

7-24-nji iýul aralygynda müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan bilkastdan we rehimsiz gyrlanyna 150 ýyl bolýar, emma Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki metbugaty, şol sanda garaşsyz neşirler we blogçylar ahyrynda türkmenleriň uzak ýyllar tabynlykda we erksiz, gorky astynda ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alana meňzeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen taryhçysynyň pikirine görä, Gazawat söweşinde ýowuz duşmana garşy duran erkekler we aýallar ýatlanmaga mynasyp we metbugatda Gazawat wakalary barada gepleşikler, söhbetdeşlikler taýýarlanylsa, ol adamlaryň erkinlik ugrunda alyp baran göreşi şu günki nesillere-de, geljekki nesillere-de öz mertebäňi goramagyň beýik nusgalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma, Azatlygyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä, bu söweşler hakynda tasdan hiç zat bilmeýän nesiller kemala gelýär.

Howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran taryhçynyň pikiriçe, türkmenleriň erkinlik ugrundaky göreşleri taryhyň sahypalaryna deň bolmadyk söweşlerde dökülen gan bilen ýazyldy we ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.

Sowet ýyllarynda bilim alan türkmen alymlarynyň köpüsi, taryhçy Myrat Annanepesowyň soň sowet ideologiýasy esasynda ýazan işlerinde goýberen ýalňyşlaryny düzetmäge çalşyşy ýaly, ozal dogruçyl öwrenmek mümkinçiligi bolmadyk taryhy wakalara, hususan-da türkmenleriň öz azatlyklary ugrunda alyp baran göreşlerine, şol sanda basmaçylyk hereketi diýilýäne täzeçe garap, öz borçlaryny ýerine ýetirmek isleýär, emma ýurtdaky syýasy şertler muňa ýol bermeýär diýip, söhbetdeşimiz aýtdy.

Şol bir wagtda ol taryha täzeçe, has ylmy esasda ýüzlenmek mümkinçiliniň garaşsyzlygyň başky ýyllarynda häzirkiden has gowy bolandygyny, muny A.Nuryýew, M.Moşew ýaly taryhçylaryň orta mekdepleriň IX synpy üçin taýýarlan synag okuw kitabynyň döwlet neşirýatynda çap edilmeginiň hem subut edýändigini aýtdy.

Türkmen taryhçylarynyň işlerinden görnüşine görä, XIX asyryň ortalarynda Hywa hanlygynda 35-40 müň öýli türkmen ýaşap, olar hanlykda ýaşaýan ähli ilatyň 24-26 %-ini düzüpdir.

Uzak gürrüňi gysgaldyp, Gazawat gyrgynçylygyna gelsek, Hywa hanlygyny basyp alan goşunlaryň jeza beriji toparlarynyň türkmenleriň kastyna çykmagy esasan olaryň basybalyjylara görkezen garşylygy bilen bagly.

Türkmen taryhçylary öz işlerinde hywa taryhçysy Muhammet Ýusup Beýanynyň, amerikan žurnalsiti Artur Ýanuarius Mak Gahanyň işlerine salgylanýarlar.

Türkmenleriň başyna uruşdan soň gelen gowga patyşa goşunlarynyň baştutany K.P. Kaufmanyň türkmenlere salan azyk salgydyndan başlanýar. Talap edilýän mukdardaky ätiýaçlyk gallalary bolmansoň, türkmenler bu buýrugy ýerine ýetirip bilmeýär. Netijede, rus generaly olara iki hepde wagt berip, 610 müň rus rubly möçberinde harby salgyt salýar.

Okuw kitabynyň awtorlary K.P. Kaufmanyň salgyt barada gürleşmek üçin çagyran 17 kethudasynyň bäşisini goýberip, galan 12-sini zamun almagynyň, olaryň salgydy tölemek üçin soran wagtynyň berilmezliginiň türkmenleri uruşmaga, basybalyjylara ýene bir gezek gaýtawul bermäge mejbur edendigini aýdýarlar.

Şeýlelikde, salgyt tölemegiň bellenen möhletiniň dolmagyna hem garaşmadyk general iki sany jeza beriji topar düzüp, olaryň birine özi ýolbaşçylyk edýär.

Taryhy maglumatlar general Golowaçýowyň ýolbaşçylyk eden jeza beriji toparynyň düzümindäki pyýda we atly goşunyň 10 sany topunyň hem bolandygyny, olaryň Gazawat kanalynyň boýunda (häzirki Görogly etrabynda) ýaşaýan türkmenlere, general Kaufmanyň öz toparynyň Ýylanly etrabynyň töwereklerinde ýaşaýan türkmenlere agyr we öz döwründe hem gören-eşideni haýran galdyran rehimsiz jeza berendigini görkezýär.

Gazawat gyrgynçylygyny gözi bilen gören amerikan žurnalisti Mak Gahan “Men henize çenli munuň ýaly urşy görmändim” diýip diýip ýazypdyr. Onuň bu uruş barada 1874-nji ýylda ýazan kitaby soň, 1992-nji ýylda türkmençe, Aşgabatda hem çap edildi. Emma Azatlyk bu kitabyň näçe nusgasynyň satylandygyny, oňa bolan okyjy gyzyklanmasynyň derejesini anyklap bilmedi.

Şol döwürde Russiýada bolan amerikan ilçisi hem 1876-njy ýylda, Gazawat gyrgynçylygynyň yz ýanyndan özüniň Türküstan belliklerini çap etdirýär. (Schuyler E. Turkistan. Notes of a Journey in Russan Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldia. London 1876.) Ýöne soň dekolonizasiýa prosesiniň saklanylmagy bu wakalar hakynda ýazylan, çap edilen işleriň öwrenilmegini we türkmen diline terjime edilmegini togtatdy diýip, radionyň taryhçy söhbetdeşi aýtdy.

Taryhçynyň tassyklamagyna görä, sowet döwründe rus patyşasynyň kolonial hüjümleri netijesinde rehimsiz gyrlan türkmenler baradaky habaryň günbatarda döreden täsirleri bölekleýin, marksizimi esaslandyryjylaryň biri bolan F. Engelsiň “Anti-Dýuring” atly belli eseriniň türkmençä terjime edilmegi bilen, kommunistleriň ýolbaşçylygynda sosializm gurmaga gatnaşýan türkmenistanlylara baryp 1970-nji ýylda belli boldy.

Emma, Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hallynyň ýazmagyna görä, sowet döwrüniň filosoflarynyň we syýasy ykdysatçylarynyň arasynda bu kitaby eline almadyk az bolsa-da, F. Engelsiň “Anti-Dýuring” eserinde Gazawat gyrgynçylygy barada aýdylýan faktlara üns beren tapylmady we bu işi terjime eden türkmen filosofy H. Bekmyradow ahyry, ýanamalar sebäpli, öz dogduk ýurdundan gitmeli boldy.

F. Engelse dolanyp gelsek, ol Gazawat gyrgynçylygyna buržuaz ahlagynyň ýeten derejelerini düşündirmek synanyşygynyň çäginde ýüzlenipdir.

Sitatanyň başy (Terjimeden bölegi bolşy ýaly getirýäris):

“Diýmek, iki erkiň “doly deňligini” ýok etmek üçin we siwilizlenen talaňçy döwletleriň yzda galak halklar barasynda edýän hemme masgaraçylykly işlerini, tä ruslaryň Türküstanda eden wagşylyklary ýaly işlerine çenli-de, aklamaga mümkinçilik berýän ahlagy tassyk etmek üçin, diňe bir ahlak taýdan däl, belki akyl taýdan hem deňsizlik ýeterliklidir. General Kaufman 1873-nji ýylyň tomsunda tatarlaryň ýomut taýpasynyň üstüne çozup, olaryň çadyrlaryny ýakyp, buýrukda aýdylyşy ýaly, “köneki oňat Kawkaz däbine laýyklykda” aýallaryny we çagalaryny çapym-çapym etmegi buýran wagtynda, ol hem, ýomutlar azan adamlar bolany sebäpli, olaryň erki duşmançylykly erkdir, şoňa görä-de olaryň erkini jemgyýetçilik ýaşaýşynyň çäklerine salmak maksady bilen boýun egdirmek gutulgysyz zerurlyga öwrüldi we meniň ulanan serişdelerim maksada has laýyk serişdelerdir diýip tassyklaýardy…” Sitatnyň soňňy. (F.Engels, Anti-Dýuring, Aşgabat, 1970. 112- sah.)