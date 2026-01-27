Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Halkara

Diňle: Harby güýçlenmäniň we türgenleşikleriň arasynda ABŞ-nyň Eýrana hüjüm etmeginiň ähtimallygy 'örän ýokary'

Diňle: Harby güýçlenmäniň we türgenleşikleriň arasynda ABŞ-nyň Eýrana hüjüm etmeginiň ähtimallygy 'örän ýokary'
Embed
Diňle: Harby güýçlenmäniň we türgenleşikleriň arasynda ABŞ-nyň Eýrana hüjüm etmeginiň ähtimallygy 'örän ýokary'

No media source currently available

0:00 0:04:15 0:00
Ýükle

Forum

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG