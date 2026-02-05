Samarkantda 14 ýaşly gyzy alyp gaçandygy üçin dört erkek türmä höküm edildi

Özbegistanyň Samarkant welaýatynyň Kattakurgan etrabynyň jenaýat işleri boýunça kazyýeti kämillik ýaşyna ýetmedigi alyp gaçmak işi boýunça dört erkek kişini azatlykdan mahrum etdi. Bu barada Kun.uz kazyýet materiallaryna salgylanyp habar berýär.
Işiň materiallaryna görä, 2025-nji ýylyň 6-njy awgusty irden 30 ýaşly B. H. öňünden ylalaşyk esasynda tanyşlary – M. M. (29 ýaş), A. M. (28 ýaş) we U. Z. (24 ýaş) bilen bilelikde – çörek almak üçin dükana çykan 14 ýaşly gyzy ýoldan geçjek pursady alyp gaçdy.
Iki erkek ýetginjegiň ýanyna baryp, ony urupdyr, saçyndan tutup, zor bilen Nexia awtoulagyna itekläp salypdyr, soňra-da alyp gidipdir. Biraz wagtdan soň olar gyzy ýene şol ýere getiripdirler.
Kazyýetde aýyplanýanlar günäsini doly boýun alyp, “ýalňyşyp”, ony başga bir gyz bilen çalşyrandyklaryny aýtdylar. B. H-niň sözlerine görä, olar wakadan bir gün Narpaý kanalynyň kenarynda spirtli içgi içipdirler, irden bolsa Nawbahor sebitindäki bir çaýhananyň deňinden geçip barýarkalar nätanyş bir gyzy görüpdirler. Erkekleriň biri ony “tanaýandygyny” aýdypdyr, şondan soň olar ulagyny saklamaga karar beripdiler.
Görkezmelerden görnüşine görä, gyz garşylyk görkezipdir, aglapdyr, ejesiniň ony çörek almaga ugradandygyny aýdyp, goýberilmegini haýyş edipdir. Soňra erkekler ýalňyşandyklaryna düşünip, ýetginjegi yzyna alyp gaýdypdyrlar.
Kazyýet dört erkek kişini Özbegistanyň Jenaýat kodeksiniň 137-nji maddasynyň 2-nji böleginiň “a” we “w” bentleri boýunça (“Adam alyp gaçmak”) günäli diýip tapdy. B. H. 5,5 ýyl azatlykdan mahrum edildi, beýlekilerine bolsa bäş ýyl türme jezasy berildi. Ýokary instansiýadaky kazyýet hökümi üýtgetmän galdyrdy.