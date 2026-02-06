ABŞ bilen Eýran, ýitileşen dartgynlylyklaryň arasynda, Ommanda diplomatik gepleşikleri geçirýär

Eýran we ABŞ resmileri Ommanda ýokary derejeli diplomatiki gepleşik tapgyryna başladylar. Bu gepleşiklere Pars aýlagynda uly harby dartgynlylygyň öňüni almak boýunça “soňky mümkinçilik” hökmünde garalýar.
Prezident Donald Trampyň görkezmesi boýunça Gazadan başlap Ukrainadaky konflikte çenli dürli ugurlarda gepleşiklere ýolbaşçylyk eden ABŞ-nyň ýörite wekili Stiw Witkoff 6-njy fewralda Tähranyň halkara diplomatik arenasyndaky esasy wekili, daşary işler ministri Abbas Aragçi we Eýranyň beýleki birnäçe ýokary derejeli resmisi bilen geçirilýän duşuşyklarda amerikan wekiliýetine ýolbaşçylyk edýär.
Gepleşikleriň anyk gün tertibi entek belli däl.
Maglumata görä, Eýran gepleşikleriň Omanyň daşary işler ministri arkaly “göni däl” görnüşde geçiriljekdigini aýdypdyr. Bu usul öňki Eýran-ABŞ gepleşiklerinde hem ulanylypdy.
Reuters agentliginiň maglumatyna görä, Tähran ABŞ-nyň Merkezi serkerdeligi (CENTCOM) ýa-da sebitleýin beýleki harby resmileriň gatnaşmagyna hem garşy çykyp, munuň “proses üçin howp döretjekdigini” aýdypdyr. Mundan öň, The Wall Street Journal neşiri ABŞ-nyň Merkezi serkerdeliginiň ýolbaşçysy admiral Bred Kuperiň ABŞ wekiliýetiniň düzüminde duşuşyga gatnaşmagyna garaşylýandygyny habar beripdi.
Bu aralykda, Waşington soňky günlerde Ýakyn Gündogar sebitindäki suwlara harby gämilerini ýerleşdirýär.