ABŞ Eýrana tapgyr ikinji gije zarba urdy, Tramp “işi doly tamamlamak” bilen haýbat atýar; YRGK jogap gaýtardy

ABŞ güýçleri tapgyr ikinji gije Eýranda “birnäçe nyşana” zarba urdy. Waşington munuň Tähranyň täjirçilik gämilerine garşy “agressiýasyna” jogapdygyny aýtdy. Bu Ýakyn Gündogardaky gowşak ýaraşygyň gowşaýan mahalyna gabat geldi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Yslam respublikasyny ýok etmek bilen haýbat atdy.
“Birleşen Ştatlaryň uçarlary ýaraşyk ylalaşygyny ÝENE bozandygy üçin Eýranyň raketa we dron saklanýan ýerlerine, şeýle hem kenarýaka radar desgalaryna ýaňy zarba urdy! Olaryň hiç haçan sapak almazlygy gaty ähtimal!” diýip, ol sosial mediada ýazdy.
“Bir pursat gelip biler, biz mundan beýläk paýhasly hereket edip bilmeris we örän üstünlikli başlan işimizi harby taýdan doly tamamlamaga mejbur bolarys. Eger şeýle bolsa, Eýran Yslam Respublikasy mundan beýläk ýok bolar!”
Birnäçe sagatdan soň Eýranyň berk liniýany goldaýan Yslam rewolýusiýa goragçylary korpusy (YRGK) 28-nji iýunda sagat 02:00–03:00 aralygynda jogap hökmünde ABŞ bilen baglanyşykly desgalara raketalar we dronlar atandygyny aýtdy. Küweýt we Bahreýn hem özlerine tarap atylan uçýan obýektleriň bardygyny habar berdi. Jikme-jiklikler dessine elýeterli bolmady.
YRGK şeýle hem islendik “ýaraşyk bozulmalarynyň” “dowam edýän ähli diplomatik prosesleri doly togtatjakdygyny” duýdurdy.
ABŞ-nyň Merkezi serkerdeligi (CENTCOM) 27-nji iýunda öz güýçleriniň bu zarbalary “Eýranyň täjirçilik gämilerine garşy dowam edýän agressiýasyna göni jogap hökmünde” amala aşyrandygyny aýtdy.
Eýran dessine teswir bermedi. ABŞ-nyň beýannamasynda haýsy anyk nyşanalara zarba urlandygy aýdylmady, emma ABŞ-nyň goranmak resmileri soňky zarbalaryň tamamlanandygyny aýtdy.
Forum