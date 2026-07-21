ABŞ Eýrana täze zarbalary amala aşyrdy, Tramp ABŞ esgerleriniň öldürilmegi üçin Tähranyň “öwez tölejekdigini” aýdýar

ABŞ harbylary 20-nji iýulda Eýrana garşy zarbalaryň ýene bir tapgyryny tamamlandygyny aýtdy. Hüjümlerde harby serkerdelik merkezleri, harby-deňiz mümkinçilikleri, raketa we dron uçuryş desgalary hem-de howa goranyş ulgamlary nyşana alyndy.
ABŞ-nyň Merkezi serkerdeligi (CENTCOM) zarbalaryň “Eýranyň Hormuz bogazyndan geçýän täjirçilik gämilerine hüjüm etmegi dowam etdirmek ukybyny gowşatmaga” gönükdirilendigini aýtdy. Ýakyn Gündogardaky konflikt dowam edýärkä, Waşington bilen Tähran bu strategik suw ýoluna gözegçilik ugrunda söweşýär.
Bu ABŞ-nyň Eýrana yzly-yzyna onunjy gije zarba urmagy boldy.
CENTCOM täjirçilik gämileriniň bogaz arkaly gatnawynyň dowam edýändigini hem aýtdy. Serkerdeligiň maglumatyna görä, ABŞ güýçleri maý aýynyň başyndan bäri takmynan 900 täjirçilik gämisiniň we 450 million barrel çig nebitiň bu suw ýolundan geçirilmegine ýardam berdi.
Şol bir wagtda, ABŞ-nyň Goranmak departamenti soňky iki hepdäniň dowamynda Eýranyň hüjümlerinde onlarça amerikan esgeriniň ýaralanandygyny habar berdi.
Pentagonyň metbugat sekretary Şon Parnell 20-nji iýulda X platformasynda “7-nji iýuldan bäri 100-e golaý harby gullukçynyň dürli derejede şikes alandygy kesgitlendi” diýip ýazdy. Onuň sözlerine görä, olaryň 96 göterimi eýýäm gullugyna dolandy we “söweşe gaýtadan goşulmaga tutanýerli.”
Parnell şikesleriň “aglabasynyň” “ýeňil beýni sarsgynlaryndan” ybaratdygyny aýtdy.
Soňky 10 günüň dowamynda Eýran hökümeti ABŞ-nyň ýurduň günortasyna gijelerine urýan zarbalaryna jogap hökmünde Pars aýlagynyň töweregindäki arap ýurtlarynda ýerleşýän amerikan harby bazalaryna raketalar atdy.
Bu hüjümlerde üç amerikan esgeriniň öldürilmeginden soň, The New York Times 20-nji iýulda Pentagonyň Eýran urşunda “ABŞ harbylarynyň onlarçasynyň ýaralanandygyny gizländigini” öňe sürýän habary çap etdi.
Parnell soňky ýitgi maglumatlaryny ýaýratmagyndan birnäçe sagat öň bu habardaky öňe sürmeleri ret edip, olary “esassyz we zyýanly” diýip atlandyrdy.
Bu aralykda, ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Eýranyň amerikan esgerlerini öldürendigi üçin “öwez tölejekdigini” aýtdy.
Tramp dynç günlerinde üç harby gullukçynyň ölmeginden soň, 20-nji iýulda Truth Social platformasynda: “Eýran her gezek amerikan esgerini öldürende, şol ölüm üçin birnäçe esse köp öwez tölär” diýip ýazdy. Ol bu “görkezmäni” ABŞ-nyň goranmak ministri Pete Hegsethe, şeýle hem “harbylaryň ähli ýolbaşçylaryna” ýetirendigini aýtdy.
Forum