ABŞ Eýrana uran howa zarbalaryny jemledi, Eýran ABŞ bazalaryny nyşana alýar

ABŞ-nyň Merkezi serkerdeligi (CENTCOM) Eýrana garşy başlan howa hüjümlerini tamamlandygyny, Tähranyň ABŞ-nyň Bahreýndäki we Kuweýtdäki bazalaryny nyşana alandygyny aýdýar.
Birleşen Ştatlar 10-njy iýunda Eýranyň harby nyşanalaryna garşy uran täze zarbalar tapgyryny tamamlady, bu ýagdaý Tähranyň ABŞ-nyň Bahreýndäki we Kuweýtdäki harby desgalaryna garşy jogap hüjümlerini etmegine sebäp boldy, Pars aýlagy ýurtlary howa goragyny işjeňleşdirip, ýaşaýjylary gaçybatalga gözlemäge çagyrdy.
ABŞ-nyň Merkezi serkerdeligi (CENTCOM) öz güýçleriniň Eýranyň harby gözegçilik ukyplaryna, aragatnaşyk ulgamlaryna we Eýranyň howa hüjümlerinden goranyş merkezlerine gönükdirilen "goşmaça öz-özüňi goramak" zarbalaryny urandygyny aýtdy.
Bu operasiýa ABŞ-nyň deňiz pyýada goşunlarynyň, howa güýçleriniň we deňiz güýçleriniň gatnaşmagynda geçirildi we Waşington ýokary anyklykda ugrukdyrylan zarbalaryň ABŞ-nyň sebit suwlaryndaky güýçlerine we halkara täjirçilik gämilerine howp salýan nyşanalara gönükdirilendigini aýtdy.
“Bu hüjümler Eýranyň esassyz we dowam edýän agressiýasyna jogap hökmünde amala aşyrylýar” diýip, CENTCOM 11-nji iýunda irden çap eden beýanatynda aýtdy we ABŞ güýçleriniň “hüşgär, ölüm howply we taýýar” bolmagynda galýandygyny sözüne goşdy.
Gysga wagt soň, Eýranyň Yslamçy rewolýusiýa goragçylary korpusy (EYRGK), Amerikan hüjümlerine jogap hökmünde, ABŞ-nyň Bahreýnde we Kuweýtde ýerleşýän harby desgalaryny nyşana alandygyny aýtdy.
EYRGK beýanatynda öz güýçleriniň Kuweýtiň Ali Al Salem we Ahmed Al Jaber howa bazalaryna garşy iki operasiýa geçirip, ABŞ-nyň harby güýçleri bilen baglanyşykly 18 nyşana zarba urandygyny aýtdy.
Eýran güýçleri Bahreýniň Şeýh Isa howa bazasyny hem nyşana aldy diýip, beýanatda bellenýär.
ABŞ resmileri tarapdan çekilen bolmagy mümkin islendik zyýanyň möçberi barada bada-bar tassyklama bolmady we hüjümleriň ýetiren täsiri belli bolman galdy.
Bahreýniň Içeri işler ministrligi howa hüjümi sirenalarynyň Pars aýlagy patyşalygynda ikinji gezek işledilendigini aýtdy, raýatlary we ýaşaýjylary dowla düşmezlige we iň ýakyn howpsuz ýere göçmäge çagyrdy.
Eýran biraz öň ABŞ-nyň iki ýurtda ýerleşýän harby bazalaryny nyşana alýandygyny yglan edeninden soň, Kuweýt öz howa hüjümlerinden goranyş ulgamlarynyň täze hüjümlere gaýtawul berýändigini aýtdy.
Soňky atyşyklar Waşington bilen Tähranyň arasyndaky gapma-garşylygyň kesgin güýçlenmegine sebäp boldy we Pars aýlagy sebitinde döräp biljek giň durnuksyzlyk, energiýa infrastrukturasyna we täjirçilik gämi gatnawlaryna abanýan howp-hatarlar baradaky aladalary ýokarlandyrdy.
BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterriş Ýakyn Gündogaryň "has çuň krizise çekilýändigini" we munuň netijeleriniň sebitden has uzaklara ýaýraýandygyny duýduryp, söweş hereketlerini derhal bes etmäge çagyrdy.
Forum