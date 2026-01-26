ABŞ harbysy  türkmen hyzmatdaşlaryna açyk dialog üçin minnetdarlyk bildirdi

ABŞ-nyň Guryýer goşunlarynyň ministri Deniel Driskol türkmen hyzmatdaşlaryna myhmansöýerlik we açyk dialog üçin minnetdarlyk bildirdi diýip, türkmen metbugaty onuň sosial ulgamlardaky hasabyna salgylanyp ýazýar.
Deniel Driskol Aşgabat şäherine amala aşyran saparynyň dowamynda, ABŞ-nyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Serjio Goryň gatnaşmagynda, Türkmenistanyň prezidenti, Goranmak ministrliginiň ýolbaşçysy bilen duşuşdy.
Duşuşyklaryň dowamynda taraplar howpsuzlyk ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar we Merkezi Aziýada parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmäge umumy ygrarlylygy tassykladylar.