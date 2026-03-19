ABŞ kazyýeti Tramp administrasiýasyna “Amerikanyň sesi” radiosynyň gepleşiklerini dikeltmegi tabşyrdy

ABŞ-nyň federal kazyýeti prezident Donald Trampyň administrasiýasyna “Amerikanyň sesi” radiosynyň gepleşiklerini dikeltmegi we media kompaniýasynyň işgärlerini işine dolap getirmegi tabşyrdy.
BBC-niň Rus gullugynyň maglumatyna görä, ABŞ-nyň Kolumbiýa etrabyndaky etrap kazyýetiniň kazysy Roýs Lambert ýaýlymyň işini togtatmak baradaky kararyň bikanun bolandygyny aýtdy. Ol häkimiýetlere metbugat serişdesiniň işini dikeltmegi we bir hepdäniň dowamynda 1042 işgäri yzyna getirmegi tabşyrdy.
Mundan öň, geçen ýylyň 29-njy martynda başga bir federal kazy. Pol Ötken hem administrasiýa "Amerikanyň sesi" radiosynyň işiniň togtadylmagyny bes etmegi buýrupdy. Şol wagt kazyýet, gutarnykly karar çykarylýança, işgärleri işden çykarmagy gadagan etdi, ýöne gepleşikleriň gaýtadan berlip başlamagyny talap etmedi.
Metbugat habarlaryna görä, bu karar bölekleýin ýerine ýetirildi: käbir işgärler tölegli rugsada iberildi, ýöne žurnalistleriň köpüsi işden boşadyldy.
Geçen hepde kazy Lambert ABŞ-nyň Global Media Agentliginiň (USAGM) baş direktory Kari Leýkiň Senat tarapyndan tassyklanylmandygyny aýdyp, şu sebäpden onuň işgärleri işden boşatmaga ygtyýarynyň ýokdugy barada hem karar çykardy.