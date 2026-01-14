ABŞ raýatlary Eýrandan Ermenistan, Türkiýe ýa-da Türkmenistan arkaly çykmaga çagyryldy

ABŞ-nyň Döwlet departamenti öz raýatlaryny Eýrandan çykmaga çagyrdy.
ABŞ-nyň Tährandaky wirtual ilçihanasynyň web sahypasynda çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, amerikalylara alternatiw aragatnaşyk usullaryny meýilleşdirmek we, mümkin bolsa, ýurdy Ermenistan, Türkiýe ýa-da Türkmenistan bilen aradaky gury ýer serhetleri arkaly terk etmek maslahat berilýär.
"Eger çykyp bilmeseňiz, öýüňizde ýa-da başga bir howpsuz binada ýer tapyň. Azyk, suw, derman we beýleki zerur zatlaryň ätiýaçlygyny ediniň"diýip, Döwlet departamentiniň beýanatynda bellenýär.
Goşa raýatlygy bolan ABŞ raýatlaryna syýahat üçin Eýranyň pasportyny ulanmak maslahat berilýär, sebäbi Tähran olaryň ABŞ raýatlygyny ykrar etmeýär.
ABŞ hökümetiniň Eýran bilen diplomatik ýa-da konsullyk gatnaşyklary ýok. ABŞ-nyň Eýrandaky bähbitlerine Şweýsariýa hökümeti özüniň Tährandaky ilçihanasy arkaly wekilçilik edýär.