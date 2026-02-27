ABŞ we Eýran ýadro gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirýärkä Omanyň daşary işler ministri 'möhüm öňegidişlik' boldy diýýär

ABŞ we Eýran resmileri 26-njy fewralda Ženewada Omanyň araçylygynda ýadro gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirdiler, muňa garşydaşlaryň arasynda uly harby çaknyşykdan gaça durmak üçin iň soňky synanyşyk hökmünde görülýär.
Iki ýurduň arasynda gepleşikleri alyp barmakda tejribesi bolan Omanyň daşary işler ministri Badr al-Busaidi "uly öňegidişlik" görýändigini aýtdy we tehniki derejedäki gepleşikleri indiki hepde Wenada geçirjekdigini yglan etdi.
"Biz degişli paýtagtlarda maslahatdan soň tiz wagtda täzeden başlarys... Men olaryň tagallalary üçin ähli alada bildirýänlere minnetdar: gepleşikçilere, Halkara Atom Energiýasy Agentligine (HAEG) we bizi kabul edýän tarapa Şweýsariýanyň hökümetine" diýip, Busaidi X-de ýazdy.
Eýranyň daşary işler ministri Abbas Arakçi hem duşuşygyň "gowy öňegidişlik" getirendigini aýtdy. Ol gepleşikçileriň ýurduň ýadro programmasy we sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleri aýratyn ara alyp maslahatlaşandygyny sözüne goşdy.
"Axios"-yň maglumatyna görä, ABŞ-dan dessine düşündiriş bolmasa-da, ABŞ-nyň ýokary derejeli resmisi hem gepleşikleri "oňyn" diýip atlandyrypdyr.
Şeýle-de bolsa, bu neşir ozal gepleşikleriň başynda Ženewada ABŞ wekilçilik edýän Ak Tamyň wekili Stiw Witkoffyň we Trampyň giýewisi Jared Kuşneriň Eýran resmileriniň ritorikasyndan "lapykeç bolandygyny" habar beripdi.
Arakçi Eýranyň wekiliýetiniň öz talaplaryny "gaty aýdyň beýan edendigini" aýtdy.
Gepleşikleriň üçünji tapgyry prezident Donald Trampyň Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin ylalaşyk gazanylmasa, ABŞ-nyň harby hereketleriniň mümkinçiliklerini seljerýändigini aýdýan wagtynda geçirildi. Amerikan uçarly gämi toparynyň ikisi Yslam respublikasyna hüjüm etmäge ukyply ýakynlykda ýerleşdirildi.