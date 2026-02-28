ABŞ we Ysraýyl Eýrana garşy operasiýalaryny yglan edenden soň, Tähran Ysraýyly nyşana alýar

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, Ysraýylyň 28-nji fewralda "öňüni alyş hüjümini" amala aşyrandygyny yglan etmeginden birnäçe sagat soň, Waşingtonyň Eýrana garşy "uly söweş operasiýalaryna" başlandygyny aýtdy.
Eýranyň Yslam rewolýusiýasyny sakçylary korpusy Ysraýyla garşy dronlaryň we ballistik raketalaryň "ilkinji tolkunyny" atmak bilen jogap berdi. Ysraýylyň Goranmak güýçleri bolsa, hüjümleriň öňüni almak operasiýalarynyň dowam edýändigini aýtdy.
Sosial mediada ýerleşdirilen wideo beýanatynda Tramp öz maksadynyň "Eýran režiminden ýakyn wagtda abanýan howplary ýok etmek arkaly amerikan halkyny goramakdan" ybaratdygyny aýtdy.
"Men bu beýanaty ýöne ýerden etmeýärin. Eýran režimi öldürmek isleýär" diýip, Tramp wideoda aýtdy.
"Mert amerikan gahrymanlarynyň jan ýitgisi bolup biler we uruşda köplenç bolşy ýaly, biz pidalara duçar bolup bileris, ýöne biz muny häzir wagt üçin etmeýäris. Biz muny geljek üçin edýäris we bu asylly wezipe" diýip, ol belledi.
Eýranyň metbugaty Tähran, Täbriz, Isfahan, Kum, Lorestan we Çabahar ýaly birnäçe şäherde partlamalaryň bolandygyny habar berdi. Wideo we foto suratlarda Tähranyň üstünde azyndan bir uly tüssäniň ýokary, asmana göterilýändigi görünýär.
Ysraýylyň goranmak ministri Israel Katz 28-nji fewralda irden “Ysraýyl döwleti Ysraýyl döwletine howp salýan howplary aradan aýyrmak üçin Eýrana garşy öňüni alyş hüjümini etdi” diýdi.
