Al-Farabi köçesinde ölüme sebäpkär diýilýän sürüji tussaghana geçirildi

Al-Farabi köçesindäki ýol hadysasynda adam ölümine sebäp bolmakda gümän edilýän adam, “Zeekr” awtoulagynyň sürüjisi deslapky tussaghana geçirildi diýip, Almaty polisiýasynyň metbugat gullugy habar berdi.
"Ol jenaýat işiniň çäginde mundan beýläk hem gözegzilikde saklanmagy üçin deslapky tussaghana geçirildi" diýip, polisiýa habar berdi.
Güman edilýän adam mundan öň hassahanada gözegçilik astynda boldy we kazyýetiň karary esasynda tussag edildi.
21-nji marte geçilýän gije Almaty şäherindäki Al-Farabi köçesinde “Zeekr” elektrik ulagy bilen “Mersedes” ulagynyň çakyşmagy netijesinde üç adam öldi.
Polisiýanyň maglumatyna görä, “Zeekr” elektrik ulagynyň sürüjisi günbatara tarap barýarka, Mendikulow köçesi bilen çatrykda “Mersedes” ulagynyň gelýän ýoluna çykypdyr.