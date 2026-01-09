Aýzat Žumanowanyň ölümi: Aýyplanan 14 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi

Taldygorganda 32 ýaşly aýaly Aýzat Jumanowany öldürmekde aýyplanýan Žanbolat Aýbar 14 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi. Ol jezasyny orta derejeli gözegçilikli tussaghanada geçirer.
Kazyýet diňlenişiginde pidanyň ejesi aýyplanýana ömürlik türme tussaglygynyň berilmegini sorady. Prokuror, öz gezeginde, aýyplanýana 15 ýyl türme tussaglygyny sorady.
8-nji ýanwarda geçirilen diňlenişikde Žanbolat Aýbar aýalyny öldürmek niýetiniň bolmandygyny we günäsini bölekleýin boýun alýandygyny aýtdy.
Ol aýalynyň ýüzüne urandygyny we maşgalada dörän dawanyň sebäbini gabanjaňlyk bolandygyny aýtdy.
"Men eden işlerim üçin jogap bererin. Men adam öldürmek pikirinde däldim; beýle niýetim ýokdy. Bu bir seresapsyzlyk boldy. Men musulman we şeýtanyň alyna düşdüm diýip pikir edýärin. Ötünç soramakdan başga aýtjak zadym ýok. Men jezamy doly çekerin" diýip, ol aýtdy.
Merhumyň garyndaşlary är-aýalyň arasyndaky dawanyň Žanbolatyň Aýzaty uzak wagty bäri urup-ýenjip gelmegi netijesinde dörändigini aýtdylar.
Olaryň sözlerine görä, Žanbolat aýalyny iki ýaşly gyzynyň gözüniň öňünde urupdyr.
Aýzat Žumanowa geçen ýylyň iýun aýynda Jetysu sebitiniň Balasaz obasynda aradan çykdy. Derňewçileriň sözlerine görä, aýyplanýan jenaýatyň bolan güni birnäçe çüýşe piwo içip, aýalynyň başga bir erkek bilen eden telefon söhbetdeşligini ýadyna salypdyr. Netijede, gabanjaňlyk sebäpli, ol aýaly öldürmek kararyna edipdir.
Aýalynyň kömek sorap gygyrmagyna garamazdan, ol ony urmagyny dowam etdiripdir.
Şeýle-de, prokuror “Tiz kömek” gullugynyň gaty giç çagyrylandygyny belledi. Lukmanlaryň tagallalaryna garamazdan, urlan aýal ýarym sagatdan soň jan beripdir.