Bişkekdäki gartaşanlar öýünde bolan ýangynda iki adam öldi, 14 adam hassahana ýerleşdirildi

6-njy ýanwar agşamy Bişkekdäki gartaşanlar öýünde ýangyn bolup, iki adam öldi, 14 adam hassahana ýerleşdirildi. Şäher häkimliginiň metbugat gullugynyň maglumatyna görä, ölenler ýagdaýy agyr we palliatiw bejeriş bölüminde ýatan adamlardy.
Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň maglumatyna görä, wakanyň bolan ýerine derhal dört ýangyn söndüriji topary geldi. Ýangyn söndürijiler ýangyny çalt söndürdiler, garrylary ewakuasiýa edip, howpsuz ýere getirdiler.
Saglygy goraýyş ministrligi Bişkekdäki gyssagly kömek hassahanasyna eltilen 14 adamyň 13-siniň uglerod oksidi zäherlenmesini, bir hassanyň bolsa birinji derejeli ýanyk ýarasyny alandygyny habar berdi.
Dört garrynyň ýagdaýy ortaça, ikisiniň ýagdaýy agyr, galanlarynyň ýagdaýy bolsa kanagatlanarly derejede. Gartaşan hassalaryň umumy ýagdaýyna dowamly nasaglyklarynyň hem täsir edýändigi bellenilýär.