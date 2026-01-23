Bişkekdäki ýaşaýyş jaý toplumynyň ýaşaýjylary ýykylmak howpuna garşy protest bildirdiler

Ýykylmak howpy abanan jaýlaryň ýaşaýjylary 23-nji ýanwarda Bişkek şäheriniň Oktýabr etrabyndaky Anar-Bak ýaşaýyş jaý toplumynda ýygnanyp, ýerli häkimiýetleriň hereketlerine garşy protest bildirdiler.
Bir gün öň, 22-nji ýanwarda, ýaşaýyş jaý zolagynyň käbir ýaşaýjylary 406-njy şäher territorial dolandyryş edarasyndan ýazmaça bildiriş aldylar. Häkimiýetleriň hatynda alty jaýyň eýelerini[ 24 sagadyň dowamynda ýerlerini boşatmagyň zerurdygy duýduryldy.
Resminamalarda bu jaýlaryň bikanun hasaplanýandygy aýdylýar.
Oktýabr etrabynyň häkiminiň orunbasary Marat Tursunow we şäher territorial dolandyryş edarasynyň başlygy Nursultan Nurlan uulu protest bildirmäge çykan ýasaýjylar bilen duşuşyga geldiler.
Olar geçen güýzde bu ýerde gurluşyk barlagynyň geçirilendigini, 20-nji ýanwarda geçirilen ikinji barlagda ýene alty täze jaýyň gurluşygynyň hasaba alnandygyny aýtdylar. Resmiler jaý eýeleriniň kanuny talaplary bozandygyny öňe sürdüler.
Şunuň bilen baglylykda, ýykmak işlerini geçirmek üçin Tazalyk şäher gullugynyň enjamlary, şeýle hem polisiýa işgärleri getirildi.
Ýerli ýaşaýjylar bu karara garşy çykýarlar. Olar ýer bölekleriniň kanun esasynda alnandygyny, gyşyň aňzagynda jaýdan çykarylmagyň kabul ederliksizdigini aýdýarlar.