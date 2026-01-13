Bloomberg: Eýran 2021-nji ýyldan bäri Orsýete 2,7 milliard dollarlyk raketa iberdi

“Bloomberg” agentliginiň ady agzalmaýan Günbatar howpsuzlyk resmisine salgylanyp ýazmagyna görä, Eýran Orsýete takmynan 2,7 milliard dollarlyk ballistik we howa hüjümine garşy ulanylýan zenit raketalaryny iberdi.
Tähran Moskwa bilen 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda, Orsýetiň Ukraina garşy giň gerimli çozuşa başlamazyndan birnäçe aý öň şertnama baglaşdy. Bu şertnamalar ýüzlerçe "Fatah-360" gysga aralyk ballistik raketalarynyň, takmynan 500 sany gysga aralyk ballistik raketalarynyň we takmynan 200 sany howa hüjümine garşy raketalaryň iberilmegini öz içine alýar.
Bulardan başga, agentligiň maglumatyna görä, Eýran 2023-nji ýylyň başynda gol çekilen 1,75 milliard dollarlyk şertnama esasynda millionlarça ok-däri we snarýad, şeýle-de “Şahed-136” dronlaryny iberdi, Russiýany olary içerki bazarda “Geran-2” ady bilen öndürmek mümkinçiligini berýän umumy tehnologiýa bilen üpjün etdi.
Umuman, Günbatar çeşmeleri Russiýanyň 2021-nji ýylyň aýagyndan bäri Eýranyň ýaraglaryna 4 milliard dollardan gowrak pul harçlandygyny çaklaýarlar.