Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Merkezi Aziýa

Diňle: Merkezi Aziýanyň pagta mejburlygy mekdepleriň we hassahanalaryň işine päsgel berýär

Diňle: Merkezi Aziýanyň pagta mejburlygy mekdepleriň we hassahanalaryň işine päsgel berýär
Embed
Diňle: Merkezi Aziýanyň pagta mejburlygy mekdepleriň we hassahanalaryň işine päsgel berýär

No media source currently available

0:00 0:06:29 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG