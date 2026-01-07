Eýranda öldürilen aktiwistler barada täze sanlar çap edildi

Eýranda dekabryň aýagynda başlanan protest çykyşlarynyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan basylyp ýatyrylmagy netijesinde azyndan 27 demonstrasiýaçy, şol sanda kämillik ýaşyna ýetmedik bäş çaga öldürildi. Bu habary 6-njy ýanwarda düýbi Norwegiýada ýerleşýän jemgyýetçilik guramasy, "Iran Human Rights" çap etdi.
Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä, ýarag ulanylmagy we beýleki zorlukly usullar netijesinde, ýurduň sekiz sebitinde adamlar wepat boldy. Şeýle-de, gurama 10 günüň dowamynda 100-den gowrak adamyň tussag edilendigini aýtdy.
Adam hukuklaryny goraýjylar 3-nji ýanwarda günbatar Ilam sebitiniň Malekşahi etrabynda bolan bir hadysada, howpsuzlyk güýçleri protestçilere garşy ok atanda azyndan alty adamyň ölendigini öňe sürdüler.
Şeýle-de, gurama howpsuzlyk güýçleriniň Malekşahide ýaralanan protestçileriň äkidilen hassahanalaryna reýd geçirip, olaryň birnäçesini tussag edendiklerini aýtdy.
Habarda protestleriň Eýranyň 31 welaýatynyň azyndan 26-syna ýaýrandygy bellenilýär. Şeýle-de, studentleriň 20-den gowrak uniwersitetde protest bildirendigi aýdylýar.