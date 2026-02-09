Eýranda Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň laureatyna ýene tussaglyk berildi

Eýranda adam hukuklaryny goraýjy we Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň laureaty Nargis Mohammadi 7.5 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada onuň aklawçysy Mostafa Nili X sosial ulgamynda mälim etdi.
“Ol ýygnanyşyk guramak we dildüwşik aýyplamalary boýunça alty ýyl, propaganda bilen baglylykda hem bir ýarym ýyl türme tussaglygyna höküm edildi” diýip, Nili ýazdy.
Mundan başga, goşmaça çäre hökmünde Mohammadiýe iki ýyl ýurtdan çykmak gadagan edildi we ol iki ýyl möhlet bilen Hosf şäherine sürgün edildi.
Mohammadi we beýleki aktiwistler 2025-nji ýylyň 12-nji dekabrynda eýranly aklawçy we adam hukuklaryny goraýjy Hosrow Alikordiniň hatyrasyna geçirilen çäräniň dowamynda saklandylar. Şonda prokuratura olaryň “öjükdiriji çykyşlary” edendigini, hamala “jemgyýetçilik tertibiniň bozulmagyna” itergi berýän beýanatlary edendigini öňe sürdi.
Mohammadi Eýranda ölüm jezasyna hem-de zenanlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmegine garşy çykyş edýär. 2023-nji ýylda oňa “Eýranda zenanlara edilýän basyşlara garşy, adam hukuklary we hemmeleriň azatlygy ugrundaky göreşi” üçin Parahatçylyk boýunça Nobel baýragy berildi.
Eýranda Mohammadi birnäçe gezek kazyýet jogapkärçiligine çekildi.