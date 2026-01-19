Eýrandaky protestlerde 3 müňden 5 müňe çenli adam öldi

HRANA-nyň, düýbi ABŞ-da ýerleşýän garaşsyz adam hukuklary guramasynyň maglumatlaryna görä, Eýrandaky protestlerde ölenleriň sany 3308-e ýetdi.
Ölenleriň 3097-si protestçi, 166-sy harby gullukçy we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri. Şeýle-de, gurama protestçi bolmadyk 23 adamyň we 18 ýaşdan kiçi 22 adamyň ölendigini tassyklady. 2100-den gowrak adam agyr ýaralandy.
Bulardan başga, HRANA protestlerde 24 müňden gowrak adamyň tussag edilendigini habar berýär.
"Iran Human Rights", düýbi Norwegiýada ýerleşýän adam hukuklary guramasy azyndan 3428 protestçiniň ölendigini tassyklady.
Şol bir wagtda, anonimlik şertinde gürleşen eýran resmisi "Roýters" agentligine protestlerde 5000 adamyň, şol sanda 500-e golaý howpsuzlyk işgäriniň ölendigini aýtdy. Resmi ölenleriň sanynyň üýtgemeginiň mümkindigini, ýöne indi mundan artyk kesgin üýtgemejekdigini öňe sürdi.