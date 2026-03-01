Eýranyň döwlet metbugaty, ABŞ-Ysraýyl howa zarbalaryndan soň, Hameneýiň ölendigini tassyklady

Eýranyň döwlet metbugaty 1-nji martda irden Ýokary ruhany lider Aýatolla Ali Hameneýiň, bir gün öň ABŞ-nyň we Ysraýylyň amala aşyran howa zarbalaryndan soň öldürilendigini tassyklady. Bu ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň öz sosial platformasynda onuň ölendigini habar bermeginden birnäçe sagat soň mälim edildi.
86 ýaşyndaky berk ugurly lideriň ölüm habary yglan edilenden soň, döwlet metbugaty ýurtda 40 günläp umumy matam yglan ediljekdigini aýtdy.
Metbugat habarlarynda Hameneýiň, ýyllaryň dowamynda häkimiýetde bolan döwründe köpçüligiň öňünde seýrek görünip, soňky günleriniň köpüsini hem jemgyýetçilikden üzňeleşip geçirendigi aýdylýar. Şeýle-de habarlarda onuň käbir maglumatlarda öňe sürlüşi ýaly bunkerde gizlenip durka däl-de, öz iş otagynda öldürilendigi nygtalýar.
Döwlet mediasy ýerli wagt bilen ir sagat 5-de habary yglan edende, ABŞ-nyň we Ysraýylyň zarbalaryny agzamady.
Tramp 28-nji fewralda, eýran resmileri tarapyndan ölüm habary tassyklanylmazdan öň, Truth Social-da: “Hameneýi, taryhda iň elhenç adamlaryň biri, öldi” diýip ýazdy.
Ol şeýle hem: “Bu diňe bir Eýranyň halky üçin adalat däl, eýsem ähli Beýik Amerikanlar we dünýäniň köp Ýurtlaryndan Hameneýä we onuň ganojak, ganhor JENAÝATÇY topary tarapyndan öldürilen ýa-da maýyp edilen adamlar üçin hem adalatdyr” diýip ýazdy.
Tramp: “Ol biziň aňtawymyzy we ýokary derejede kämil yzarlama ulgamlarymyzy aldap bilmedi. Ysraýyl bilen ýakyndan hyzmatdaşlykda, onuň özüniň hem, onuň bilen bile öldürilen beýleki ýolbaşçylaryň hem hiç zat edip bilmändigini” goşdy.
Hameneýiň ölmegi basyş astyndaky ýurduň ýolbaşçylary üçin uly urgy hökmünde häsiýetlendirilýär.
